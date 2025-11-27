Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Що кажуть у ДБР про затримання керівника ТЦК на Прикарпатті?

У ДБР зазначили, що перевірили скарги громадян і народних депутатів про побиття, катування та вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК.

Під час досудового розслідування слідчі виявили низку випадків перевищення влади з боку офіцера-керівника.

Зокрема, він застосував фізичну силу до чоловіка, лише за те, що той відмовився проходити флюорографію. За даними слідства, посадовець завдав щонайменше 5 ударів, через що потерпілий зазнав тяжких травм і потребував хірургічного видалення одного з органів,

– наголосили правоохоронці.

Дії підозрюваного ДБР кваліфікувало за статтею Кримінального кодексу України про перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

"Суд узяв підозрюваного під варту без права застави", – зазначили в Державному бюро розслідувань.

На Прикарпатті затримали керівника районного ТЦК, що знущався з військовослужбовців / Фото ДБР

Наразі бюро продовжує розслідування та перевіряє можливу причетність працівників інших правоохоронних органів до цієї протиправної діяльності.

