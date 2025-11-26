Наразі фахівці проводять ДНК-експертизу, аби було можливо підтвердити особу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що кажуть у ТЦК та поліції про смерть Романа Стенкового?

Територіальний центр комплектації й поліція Дніпропетровщини з приводу смерті Романа Стенкового розповіла, що чоловіка перевезли до Кам'янського з Нікополя, адже там була складна безпекова ситуація. Роман пройшов ВЛК і був визнаний придатним до служби в тилових частинах та частинах забезпечення. Вже тоді він повідомив, що почувається погано й може переживати епілептичні напади.

Громадянину Стенковому було надано на руки всі його документи, особисті речі,

– заявила речниця ТЦК Олена Кузіна.

Поліція після того, як знайшла рештки тіла відрила ще одне провадження. З'ясовуються причини смерті та чи дійсно тіло належить Романові Стенковому.

Що відомо про загибель Романа Стенкового?