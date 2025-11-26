Сейчас специалисты проводят ДНК-экспертизу, чтобы было возможно подтвердить личность. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Агрессия к ТЦК появилась раньше, чем термин "бусификация", – представитель Полтавского ТЦК

Что говорят в ТЦК и полиции о смерти Романа Стенкового?

Территориальный центр комплектации и полиция Днепропетровщины по поводу смерти Романа Стенкового рассказали, что мужчину перевезли в Каменское из Никополя, ведь там была сложная ситуация с безопасностью. Роман прошел ВВК и был признан годным к службе в тыловых частях и частях обеспечения. Уже тогда он сообщил, что чувствует себя плохо и может испытывать эпилептические приступы.

Гражданину Стенковому были предоставлены на руки все его документы, личные вещи,

– заявила пресс-секретарь ТЦК Елена Кузина.

Полиция после того, как нашла останки тела, отрыла еще одно производство. Выясняются причины смерти, и действительно ли тело принадлежит Роману Стенковому.

Что известно о гибели Романа Стенкового?

Брат погибшего Максим рассказал корреспондентам, что последний раз звонил Роману 16 июля. Семья узнала, что мужчине стало плохо, и он вызвал скорую помощь. После того, как Роман попал в ТЦК, он оказался в больнице. Как отметил гендиректор заведения Владимир, у него обнаружили судорожный синдром после приступа. На предложение лечь в больницу он отказал. Больше Роман на связь не вышел, из-за чего полиция открыла производство по исчезновению человека. Через несколько месяцев, 14 ноября, его тело нашли в лесополосе. Брат погибшего говорит, что за все это время никто не видел погибшего. Его удалось опознать по документам, которые нашли в рюкзаке рядом.

Подобные случаи: последние новости