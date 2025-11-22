Найти его тело удалось во вторник, 18 ноября, рассказал родной брат погибшего Максим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что рассказал брат Романа?

Максим рассказал, что Роман получал повестки, но в ТЦК так и не появлялся, из-за чего находился в розыске. Уже 15 июля мужчину задержали работники ТЦК в Никополе, и привезли в ТЦК в Каменское.

В местной больнице он прошел военно-врачебную комиссию. Но в ночь на 16 июля у него случились три эпилептических приступа. Утром ему вызвали "скорую", госпитализировали. Компьютерная томография выявила гематому на голове,

– говорит брат погибшего.

По его словам, того же дня мужчина выписался из больницы по собственному желанию и исчез. Роман сообщил об этом, а уже 17 июля его телефон был выключен. Максим решил подать запрос в Министерство обороны.

"Там (в оборонном ведомстве – 24 Канал) ответили, что Роман проходил ВВК 17 июля, хотя он говорил, что проходил ее 15 июля и что он пригоден к службе в тыловых частях и обеспечении", – отметил Максим.

Областной центр экстренной медицинской помощи подтвердил, что вызов на диспетчерский пункт "скорой" в Каменском по оказанию помощи мужчине поступал 16 июля в 09:10. Впоследствии его госпитализировали.

Согласно обнародованной информации, это произошло во временном промежутке с 10:20 до 10:43. Отмечается также, что вызовы 15 июля из территориального центра комплектования и социального обеспечения не поступали.

Как отреагировали в ТЦК?

Днепропетровский областной ТЦК и СП обнародовал официальный комментарий Facebook, в котором подтвердили, что Роман Стенковой действительно жаловался на плохое самочувствие и сообщил о возможных эпилептических припадках.

Военнослужащими сразу была вызвана карета скорой помощи, в которой гражданин отправился в больницу. После госпитализации в лечебное учреждение ни одного визита и обращений в Каменский РТЦК и СП от гражданина Стенкового не было,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются досудебное расследование и внутренняя служебная проверка. Как сообщил Максим, родные Романа находятся на связи со следователями, которые выясняют обстоятельства гибели мужчины.

