Знайти його тіло вдалося у вівторок, 18 листопада, розповів рідний брат загиблого Максим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Внаслідок вибуху в ТЦК Одеси загинула людина: як там прокоментували ситуацію
Що розповів брат Романа?
Максим розповів, що Роман отримував повістки, але в ТЦК так і не з'являвся, через що перебував у розшуку. Вже 15 липня чоловіка затримали працівники ТЦК у Нікополі, і привезли до ТЦК в Кам'янське.
У місцевій лікарні він пройшов військово-лікарську комісію. Та в ніч проти 16 липня у нього сталися три епілептичні напади. Вранці йому викликали "швидку", ушпиталили. Комп'ютерна томографія виявила гематому на голові,
– каже брат загиблого.
За його словами, того ж дня чоловік виписався з лікарні за власним бажанням та зник. Роман повідомив про це, а вже 17 липня його телефон був вимкнений. Максим вирішив подати запит до Міністерства оборони.
"Там (в оборонному відомстві – 24 Канал) відповіли, що Роман проходив ВЛК 17 липня, хоч він казав, що проходив її 15 липня і що він придатний до служби у тилових частинах та забезпеченні", – зазначив Максим.
Обласний центр екстреної медичної допомоги підтвердив, що виклик на диспетчерський пункт "швидкої" у Кам'янському щодо надання допомоги чоловіку надходив 16 липня о 09:10. Згодом його ушпиталили.
Згідно з оприлюдненою інформацією, це сталося у часовому проміжку з 10:20 до 10:43. Зазначається також, що виклики 15 липня з територіального центру комплектування та соціального забезпечення не надходили.
Як відреагували у ТЦК?
Дніпропетровський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційний коментар Facebook, у якому підтвердили, що Роман Стенковий дійсно скаржився на погане самопочуття і повідомив про можливі епілептичні напади.
Військовослужбовцями одразу було викликано карету швидкої допомоги, у якій громадянин відправився до лікарні. Після госпіталізації до лікувального закладу жодного візиту та звернень до Кам’янського РТЦК та СП від громадянина Стенкового не було,
– ідеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі тривають досудове розслідування та внутрішня службова перевірка. Як повідомив Максим, рідні Романа перебувають на зв'язку зі слідчими, які з'ясовують обставини загибелі чоловіка.
Інші подібні випадки
Нагадаємо, нещодавно у лісовому масиві поблизу Калуша, що в Івано-Франківській області, виявили тіло чоловіка. Як виявилося, це був мобілізований громадянин, який пішов у СЗЧ та перебував у розшуку.
Незадовго до цього з вікна 5 поверху Тернопільського обласного ТЦК та СП випав чоловік, його госпіталізували. Він був порушником військового обліку, і на момент затримання був у стані алкогольного сп'яніння.