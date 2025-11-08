Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний коментар Тернопільського обласного ТЦК та СП. Постраждалого госпіталізували.

Дивіться також Чому до ТЦК більше не можна подавати заяви про відстрочку: у Міноборони пояснили

Що відомо про інцидент у Тернополі?

Військовозобов'язаного доставили до Тернопільського ОМТЦК та СП у суботу, 8 листопада, близько 00:15. Він був порушником військово-облікового законодавства, а також не мав відстрочки від призову й бронювання.

У цей момент чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, що унеможливлювало проведення об'єктивних процесуальних дій щодо притягнення його до адміністративної відповідальності. Тож громадянина тимчасово розмістили в кімнаті відпочинку військовозобов'язаних.

Близько 03:50 у санвузлі спального приміщення, розташованого на п'ятому поверсі будівлі, порушник самовільно демонтував склопакет вікна. Він зв'язав власний одяг і, намагаючись спуститися по ньому, зірвався та впав на дах їдальні на першому поверсі.

Працівники ТЦК негайно викликали карету швидкої допомоги. Медики госпіталізували постраждалого до реанімаційного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні. Йому надали необхідну допомогу, наразі чоловік перебуває у стабільному стані.

На місці події працюють правоохоронці. За фактом інциденту проводиться службове розслідування,

– йдеться в повідомленні.

Інші пов'язані з ТЦК інциденти в Україні: