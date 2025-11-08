Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный комментарий Тернопольского областного ТЦК и СП. Пострадавшего госпитализировали.
Что известно об инциденте в Тернополе?
Военнообязанного доставили в Тернопольский ОГТЦК и СП в субботу, 8 ноября, около 00:15. Он был нарушителем военно-учетного законодательства, а также не имел отсрочки от призыва и бронирования.
В этот момент мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, что делало невозможным проведение объективных процессуальных действий по привлечению его к административной ответственности. Поэтому гражданина временно разместили в комнате отдыха военнообязанных.
Около 03:50 в санузле спального помещения, расположенного на пятом этаже здания, нарушитель самовольно демонтировал стеклопакет окна. Он связал собственную одежду и, пытаясь спуститься по нему, сорвался и упал на крышу столовой на первом этаже.
Работники ТЦК немедленно вызвали карету скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшего в реанимационное отделение Тернопольской областной клинической больницы. Ему оказали необходимую помощь, сейчас мужчина находится в стабильном состоянии.
На месте происшествия работают правоохранители. По факту инцидента проводится служебное расследование,
– говорится в сообщении.
