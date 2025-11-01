У такий спосіб влада вирішила розвантажити ТЦК, аби ті могли ефективніше проводити мобілізацію, яка є пріоритетною для війська. Про це сказав керівник Головного управління інформаційних технологій Олег Берестовий, передає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

Які відстрочки можна оформити у "Резерв+"?

На сьогодні через застосунок можна оформити 10 типів відстрочок. Їх кількість зростатиме. Йдеться про такі категорії людей:

Люди з інвалідністю.

Тимчасово непридатні до служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді).

Батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі.

Батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.

Студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни.

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.

Усі інші відстрочки треба оформлювати через ЦНАП.

З 1 листопада більшість відстрочок від мобілізації продовжуватимуться автоматично. За словами Берестового, автоматичне продовження відстрочок стосується понад 700 тисяч громадян.

Зверніть увагу! Якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена.

