Які нові правила отримання відстрочки?

З 1 листопада для оформлення відстрочки від мобілізації військовозобов’язані можуть звертатися до центрів надання адміністративних послуг. ЦНАП прийматимуть заяву та документи й передаватимуть їх до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, передає 24 Канал.

Рішення про надання відстрочки ухвалюватимуть ТЦК упродовж 7 днів, проте документів напряму більше не прийматимуть. Результат розгляду можна переглянути в електронному військово-обліковому документі.

Автоматичне підтвердження відстрочок матимуть військовозобов’язані, чиї підстави для отримання не можуть змінитися з часом або їх можна підтвердити в державних реєстрах. Йдеться про наступні категорії:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі;

батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років;

батьки повнолітньої дитини, яка має інвалідність І чи ІІ групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто має батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;

студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищу освіту, а також докторанти;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти, які залучені до освітнього процесу та працюють за основним місцем не менше ніж на 0,75 ставки.

Користувачі Резерв+ отримають сповіщення, якщо їхню відстрочку продовжать 5 листопада. Після цього потрібно оновити документ у застосунку, аби зміни відобразилися. У разі неотримання сповіщення або зміни підстави, варто перевірити статус у Резерв+ або звернутися до ЦНАП.

Відстрочки для деяких категорій можна оформити тільки через ЦНАП. До них належать батьки, які самостійно утримують та виховують дитину, опікуни дітей з інвалідністю до 18 років, усиновлювачі, військові, звільнені з полону та інші.

Чи всюди вже почався опалювальний сезон?

Офіційну дату початку опалювального сезону призначили на 1 листопада 2025 року. Завершення заплановане на 31 березня 2026 року. Відповідні зміни затвердив уряд. Про старт сезону повідомили 28 жовтня.

В областях розпочали запуски котелень для забезпечення опаленням, проте налагодження їхньої роботи може тривати кілька днів.

Зауважимо! Опалювальний сезон залежить від погоди. Зазвичай тепло починають подавати до будинків, якщо середньодобова температура в країні становить +8°C або нижче протягом 3 днів поспіль.

Раніше опалювальний сезон мав розпочинатися з 15 жовтня й тривати до 15 квітня.

Скорочувати тривалість подачі теплоносія до будинків із централізованим опаленням та закладів соцсфери й охорони здоров’я змушені через нестачу запасів газу, які спричинили російські обстріли у жовтні. Україна накопичила 13,2 мільярда кубометрів газу, проте цього може не вистачити для проходження опалювального сезону. На імпорт газу уряд виділив 8,4 мільярда гривень.

Чи можна отримати житлову субсидію на весь опалювальний сезон?

В Україні з 1 жовтня розпочався перерахунок субсидій на зиму 2025 – 2026 років. Для отримання допомоги від держави з початку опалювального сезону потрібно подати документи до 30 листопада.

Зверніть увагу! Якщо звернення надійде пізніше, то субсидію нарахують із місяця подачі документів.

Житлову субсидію розраховують з урахуванням тривалості опалювального сезону. Для більшості людей це відбудеться автоматично, зокрема й для тих домогосподарств, які влітку мали 0,00 гривень субсидії.

Для оформлення виплат до Пенсійного фонду мають звертатися:

люди, які вперше планують отримати житлову субсидію;

ті, хто раніше мав житлову субсидію, але станом на 1 жовтня у них змінився склад зареєстрованих осіб домогосподарства або склад сім’ї члена домогосподарства, або є зміни в переліку житлово-комунальних послуг, якими вони користуються;

колишні боржники, які мають погашену, реструктуризовану або оскаржену в суді заборгованість і яким субсидію на неопалювальний період не призначали через наявність боргів.

Під час розрахунку розміру житлової субсидії враховуватимуть доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Якщо претендент на допомогу отримує пенсію, до уваги братимуть її розмір за серпень 2025 року.

Хто може втратити соціальну допомогу від держави?

Одержувачі різних видів соцдопомоги від держави мали пройти фізичну ідентифікацію до 1 листопада. Для цього можна було звертатися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації.

Без проходження ідентифікації виплати соціальної допомоги одержувачу можуть призупинити. Хто мав пройти процедуру:

малозабезпечені сім’ї;

одержувачі допомоги на дітей, над якими встановлена опіка чи піклування;

одержувачі допомоги на дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, зокрема з інвалідністю, та грошового забезпечення батькам-вихователям або прийомним батькам за надання соцпослуг у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях;

одержувачі допомоги на дітей з тяжкими хворобами;

особи, які не мають права на пенсію;

люди з інвалідністю;

одержувачі допомоги на догляд;

одержувачі допомог людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

одержувачам тимчасової соцдопомоги непрацюючій людині, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсію.

Також ідентифікації потребували люди, які перебували на обліку органів соцзахисту на окупованих чи прифронтових територіях і після початку повномасштабної війни не поновлювали виплати в інших регіонах.

Проходити ідентифікацію можна за допомогою відеозв’язку. Для потрібно подати заяву на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Чи будуть індексувати пенсії в листопаді?

У листопаді індексація пенсій не запланована. Востаннє вона відбулася 1 березня 2025 року й наступна має відбутися в березні 2026 року.

Водночас деякі категорії отримувачів можуть отримувати надбавки. Йдеться про пенсіонерів віком від 70 років, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Сума надбавки розподілена наступним чином:

від 70 до 75 років – до 300 гривень;

від 75 до 80 років – до 456 гривень;

від 80 років і старше – до 570 гривень.

Також доплату до пенсії можуть отримувати українці, які мають звання "Почесний донор". Щомісячну надбавку призначають у розмірі 10% прожиткового мінімуму, що у 2025 році становить 292 гривні.

Яким буде курс долара в листопаді?

У листопаді ситуація на валютному ринку залежатиме від кількох чинників, як-от стан основних галузей економіки, споживча інфляція, розвиток експорту та валютні резерви країни, розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ В умовах війни атаки на енергетичну інфраструктуру можуть змусити бізнес призупиняти або обмежувати діяльність, що впливатиме на розвиток економіки. Вагому роль у листопаді відіграватиме Національний банк як основний гравець на ринку, що має всі інструменти для згладження курсових "кутів".

Експерт виокремив два ймовірних сценарії розвитку подій у листопаді:

Консервативний сценарій , що передбачає продовження кількамісячних тенденцій, коли НБУ утримує баланс між попитом і пропозицією через валютні інтервенції. За таких умов курс долара не перевищуватиме 41,8 – 42,2 гривні, а обсяг попиту та пропозиції залишиться співмірним. Проте якщо попит зросте на понад 15%, доведеться або продовжувати витрачати валюту на його задоволення, або дозволити незначне підвищення курсу. Водночас НБУ контролюватиме ситуацію, стримуючи різкі й швидкі курсові зміни.

, що передбачає продовження кількамісячних тенденцій, коли НБУ утримує баланс між попитом і пропозицією через валютні інтервенції. За таких умов курс долара не перевищуватиме 41,8 – 42,2 гривні, а обсяг попиту та пропозиції залишиться співмірним. Проте якщо попит зросте на понад 15%, доведеться або продовжувати витрачати валюту на його задоволення, або дозволити незначне підвищення курсу. Водночас НБУ контролюватиме ситуацію, стримуючи різкі й швидкі курсові зміни. Сценарій з більшою динамікою курсу. Якщо регулятор дещо послабить свій вплив на міжбанк (наприклад, зменшивши обсяг інтервенцій або ж звичного обсягу буде недостатньо, щоб "покрити" весь попит), то курс долара може незначно підвищитися. Прийнятний обсяг тижневих інтервенцій становить близько 800 мільйонів доларів.

У такому випадку в листопаді можливе зростання верхньої межі валютних коливань на міжбанку до 42 – 42,5 гривні за долар та 48,5 – 50 гривні за євро.

Експерт Тарас Лєсовий зазначив, що поточний курс долара є значно нижчим за середньорічний прогнозований рівень – 45 гривень.

Прогнозування листопада ускладнене великою кількістю невідомих, як-от ситуація в енергетиці України та події на фронті й загальний економічний стан.

Виплати для звільнених з полону зміняться

У листопаді набуде чинності закон про додаткові виплати звільненим з полону військовим, які потребують тривалого стаціонарного лікування. Щомісяця їм додатково виплачуватимуть 50 тисяч гривень. Нові правила набувають чинності 15 листопада.

Виплату здійснюватимуть упродовж усього періоду безперервного стаціонарного лікування після звільнення з полону. Довідку про обставини отримання в полоні захворювання чи травми мають видавати за 5 днів з дня отримання первинного облікового медичного документа.

Зверніть увагу! Призупинити виплату можуть у разі повідомлення військовослужбовцю про підозру у вчиненні злочинів проти основ нацбезпеки України та/або військових кримінальних правопорушень. За наявності обвинувального вироку у такій справі виплату припиняють.

Чи зростуть тарифи в листопаді?

Підвищення комунальних тарифів під час воєнного стану та протягом 6 місяців після його припинення заборонене мораторієм. Тому тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишатимуться на тому ж рівні, що й у листопаді.

Тариф на газ для побутових споживачів компанії "Нафтогаз" зафіксований на рівні 7,96 гривні за кубометр. Тариф на опалення ж залежить від типу. Для централізованого його визначає постачальник теплової енергії, тож у різних областях і містах він може відрізнятися.

Тариф на електроенергію змінювали й нині він для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Проте власники двозонних лічильників можуть платити по-іншому:

денний тариф з 7:00 по 23:00 передбачає 4,32 гривні за кіловат;

нічний тариф з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні за кіловат.

Як отримати "пакунок школяра" в листопаді?

Заявку на грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень можна подавати до 15 листопада. Вона призначена для батьків дітей, які в поточному навчальному році зараховані до першого класу.

Реєструватися для отримання виплати потрібно через мобільний застосунок Дія або заявою до сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду в паперовій формі. Держава надає допомогу в безготівковій формі.

Витратити її можна виключно для придбання шкільного приладдя, дитячого одягу та взуття для учня у суб’єктів господарювання, які працюють у цій сфері торгівлі.