Заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко розповіла 24 Каналу, що Командування Сил логістики ЗСУ на початку 2025 року визначило потребу в 1,1 мільйона хімічних грілок. Упродовж року вони законтрактували 600 тисяч грілок. Перший тендер на 300 тисяч виграла компанія "МІК" і виконала його. Вже далі почалися проблеми.

У чому проблема з постачанням грілок?

Наступний тендер на 300 тисяч грілок у вересні виграла компанія "Приватний оператор тилу". Вони мали надати цю кількість грілок до 10 грудня. Однак станом на той момент виготовили лише 24 тисячі. Тепер вони обіцяють, що передадуть ще 76 тисяч грілок найближчим часом. Але де ще 200 тисяч грілок?

За словами Ніколаєнко, фактично компанія не виконала свій контракт. Попри це Державний оператор тилу підписав ще один контракт з цією компанією щодо постачання грілок і на 2026 рік.

Зверніть увагу! В Агенції оборонних закупівель ДОТ, яка з 1 січня 2026 року здійснює закупівлі до ЗСУ, підтвердили, що постачальник мав надати 300 тисяч грілок до 10 грудня 2026 року. Наразі Сили оборони отримали 24 тисячі грілок, ще 76 тисяч – надійдуть на початку цього тижня. А решта 200 тисяч – упродовж лютого 2026 року. Там додали, що армія не залишилася без грілок. На складах був запас у 50 тисяч одиниць. А перед зимовим сезоном надійшли ще 500 тисяч грілок. На постачальника наклали штраф у розмірі 1,1 мільйона гривень.

Ніколаєнко пояснила, чому Агенція оборонних закупівель підписала контракт саме з "Приватним оператором тилу", який протермінував контракт. Фактично вони настільки знизили ціну, що інші учасники торгів вирішили не брати в ньому участь.

Всі торги відбуваються у Prozorro. Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель, які зараз об'єднані, мають один критерій – найнижча ціна. Що зробила компанія "Приватний оператор тилу"? Сильно знизила ціну на грілку. Попередня компанія постачала за 26,25 гривні, а ця – за 18 гривень. Після цього Державний оператор тилу бере за орієнтир ціну попереднього контракту. І на нього не виходить жодна компанія, крім "Приватного оператора тилу". Вони ще й знизили ціну до 17,40 гривні,

– сказала Ніколаєнко.

На її думку, представники Міноборони мали б переглянути контракт або просити компанію відмовитися від нього, щоб оголосити нові торги. Фактично вони протермінували надання грілок на фронт, які потрібні військовим під час сильних морозів.

Тому під час підписання контрактів важливо орієнтуватися не лише на найнижчу ціну, але й на те, чи здатна компанія взагалі виконати таке замовлення.

Закупівлі до ЗСУ