Про це повідомив Михайло Федоров.

Дивіться також Що буде після Федорова і яким є його вплив зараз: інтерв'ю з новим керівником Мінцифри Борняковим

Що відомо про призначення Тараса Чмута?

Тарас Чмут став представником Міністерства оборони в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель.

Разом із Федоровим вони уже обговорили ключові завдання, які Міноборони планує реалізувати за підтримки АОЗ та Наглядової ради.

Зокрема, йшлося про:

визначення реальних потреб фронту та забезпечення максимальної прозорості всіх процесів,

закупівлі лише того, що показує ефективність на полі бою, а також, що безпосередньо пов'язане з актуальними потребами та цілями війни,

контроль якості та своєчасності постачання.

скорочення затримки між оплатою і реальною поставкою,

побудову гнучкої та динамічної системи закупівель, що може реагувати на інновації,

зниження ціни завдяки прозорій конкуренції та боротьбі з корупцією.

Федоров зазначив, що призначення Тараса Чмута значно посилить Наглядову раду АОЗ і допоможе досягати цілей у війні.

Тарас Чмут – ефективний керівник, який, як очільник фонду "Повернись живим", побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони – від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель. Завдання Міноборони та АОЗ – зробити оборонні закупівлі максимально ефективними, прозорими й орієнтованими на результат на полі бою

– наголосив міністр оборони.

Останні призначення влади