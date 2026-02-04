Михайло Федоров пішов до Міністерства оборони, але Мінцифра продовжила працювати в режимі безперервності. Кабінет Міністрів 14 січня призначив виконувачем обов'язків міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова. Це рішення, що має забезпечити збереження темпу й продовження вже запущених ініціатив без пауз у керуванні.

Борняков – не випадковий тимчасовий менеджер, а один із тих, хто будував Мінцифру разом із Федоровим з моменту її створення. З жовтня 2019 року він працював як заступник міністра: відповідав за розвиток ключових проєктів – Diia.City, співпраця з бізнесом, євроінтеграція, штучний інтелект.

Сам факт тимчасового статусу в очільника міністерства має юридичний відтінок, але з погляду менеджменту це – гарантія безшовності. Адже Борняков – не нова людина, яка потребує часу на адаптацію, а інсайдер із широкою експертизою та доступом до вже напрацьованих OKR і стратегій. Така логіка пояснює, чому уряд обрав саме внутрішнього кандидата для уникнення управлінських пауз.

Попереду – питання масштабу: збереження стабільності інфраструктур (реєстри, зв’язок, Дія), прискорення імплементації ШІ та подальша інтеграція з єдиним цифровим ринком ЄС. 24 Канал вперше поспілкувався з Олександром Борняковим про його нову посаду, майбутнє Мінцифри та вплив Михайла Федорова.

Що відомо про тимчасовий статус міністра Борнякова?

Олександр Борняков став "тимчасово виконувачем обовʼязків", а не просто міністром. Це спрощує певні процедури, але може здаватися, що одне з найпотужніших міністерств "зависло".

Олександр Борняков т. в. о. міністра цифрової трансформації України Для мене цей статус – це передусім відповідальність за збереження темпу. Я не "нова людина", якій потрібен час на адаптацію. Як один з архітекторів проєктів Мінцифри, знаю логіку кожного процесу, закону й напряму, бо ми будували цю екосистему разом з Михайлом та командою із першого дня. Щодо "очікуваності" є управлінська логіка. Мінцифра сьогодні – це стабільна інституція, а не стартап. Моє завдання зараз – забезпечити безшовність процесів. Команда заступників сформована, OKR визначені, Стратегія інновацій WINWIN затверджена. Ми не витрачаємо часу на "передання справ", а просто продовжуємо реалізувати план. Для мене змінився лише масштаб рішень.



Олександр Борняков / Фото з соцмереж

Статус "т. в. о." – це юридичний термін, який обмежено впливає на повноваження, каже Борняков.

Однак на ефективність роботи Мінцифри та команди це ніяк не вплинуло: "Ми давно працюємо за системою OKR, я добре знаю процеси, але є напрями, у які потрібно глибше зануритися".

Олександр Борняков т. в. о. міністра цифрової трансформації Країна у війні не має часу на управлінські паузи чи "кастинги". Цифрова держава сьогодні – це критична інфраструктура: від стабільного зв’язку, роботи реєстрів та послуг для мільйонів громадян до функціонування економіки та оборонних систем. Тому ухвалене рішення – передати управління мені, як людині з команди, щоб не втрачати темпу й забезпечити безперервність роботи. Я маю візію розвитку Мінцифри, а далі все визначатиметься результатами.

Якою буде Мінцифра після Федорова?

Постає питання, чи не стане Мінцифра більш "рядовим" міністерством, коли звідти пішов Михайло Федоров. Але, за словами Борнякова, Мінцифра ніколи не була класичним міністерством і не стане ним.

Олександр Борняков т. в. о. міністра цифрової трансформації Ми будували це міністерство за принципами IT-компанії, а не бюрократичної установи, і цей код уже неможливо "стерти". Ми задали світовий стандарт: перші цифрові паспорти, найшвидша реєстрація бізнесу, Шлюб онлайн. Світ вивчає наш досвід. Зараз ми піднімаємо планку ще вище. Мінцифра переходить на рівень побудови Agentic State – держави, де штучний інтелект сам пропонує послуги, а не чекає на заяву громадянина. Мої пріоритети – приєднання України до Єдиного цифрового ринку ЄС, розвиток цифрової економіки та екосистеми для інновацій – робототехніка, bioTech, напівпровідники та інші напрями в межах Стратегії інновацій WINWIN. Рядові міністерства такими речами не займаються.

Майбутнє України – це технології та інновації, наголошує Борняков, а його візія – перетворити Україну на agentic state, де держава працює для людей швидко, прозоро й максимально автоматизовано. "Я дійсно вірю: у нас є потенціал стати одним зі світових лідерів у сфері штучного інтелекту та робити справді революційні речі. Лише за рік ми піднялися на 13 сходинок у світовому рейтингу із ШІ, і це тільки початок", – каже виконувач обовʼязків глави Мінцифри.

Мінцифра вже інтегрує штучний інтелект у державні процеси, і є результати. Рік тому запустили WINWIN AI Center of Excellence і за цей час вже:

Презентували Дія.АІ – перший у світі національний АІ-асистент, який надає державні послуги. Ним скористалося понад 200 тисяч українців.

Почали партнерство з ElevenLabs, щоб у Дії з’явилася можливість робити голосові запити.

Розробляється національна LLM (велика мовна модель для штучного інтелекту) – зараз на етапі збору та підготовки даних, за участі близько 50 державних установ, медіа, університетів та профільних спільнот.

Будується AI Factory на технологіях NVIDIA – сучасна інфраструктура для розвитку ШІ для держави та оборони.



Олександр Борняков / Фото з соцмереж

Ми змінимо підхід до того, як працює держава: ще більше послуг стануть автоматичними, прозорими, швидкими. У 2026 році плануємо значно розширити використання ШІ в освіті, державному секторі та обороні, а також упровадити ШІ-асистента в застосунку Дії. ШІ дає змогу масштабуватися без зайвих витрат, швидко реагувати на виклики й створювати комфортні умови для громадян та технологічного бізнесу. На цьому й будемо фокусуватися,

– додає Борняков.

Чи лишається вплив на міністерство у Федорова?

Не важко припустити, що Михайло Федоров матиме й далі вплив на Мінцифру. Але Борняков каже, що назвав би це не впливом, а стратегічною синергією.

Олександр Борняков т. в. о. міністра цифрової трансформації Михайло масштабує цифровий досвід перемог уже на рівні Міноборони. Ми ж у Мінцифрі залишаємося головним технологічним партнером цього процесу. У нас є спільні екосистемні проєкти – наприклад, Brave1, який потребує синхронізації дій двох міністерств. Раніше ми робили це в межах однієї команди, тепер — у межах уряду. Щодо операційного управління Мінцифрою – це моя зона відповідальності. Рішення про кадрову політику, нові послуги в Дії та розвиток інших проєктів екосистеми ухвалюють тут, у Мінцифрі. Ми автономна інституція, але граємо в одній збірній з Міноборони.

Чи стане Мінцифра повністю цивільним міністерством?

За Михайла Федорова Мінцифра увібрала в себе нетипові для цивільного міністерства функції – зокрема, повʼязані з дронами та військом. Це реалії воєнного часу. Борняков відповідає на питання, чи залишиться Мінцифра такою й далі, вже без Федорова.

Олександр Борняков т. в. о. міністра цифрової трансформації Гадаю, жодне міністерство в Україні зараз не може бути суто "цивільним". Країна в стані війни. У нашому випадку цифрові сервіси, які здаються рутинними, стають критично важливими для життєдіяльності та безпеки держави. Наприклад, у 2022 році ми запустили чат-бот єВорог, який дає змогу громадянам оперативно повідомляти Силам оборони про переміщення ворога. Для Мінцифри пріоритет – стабільний зв’язок та інтернет у будь-яких умовах. Попри постійні обстріли, телеком вистояв. Від початку повномасштабної війни українці залишаються онлайн і на зв’язку, і наша команда системно над цим працює. Усі рішення Мінцифри пов’язані не лише з комфортом громадян чи бізнесу, а й із тим, щоб держава працювала швидко, надійно й могла реагувати на виклики в реальному часі. Сьогодні цифровізація в Україні – це стратегічний інструмент, який підтримує державу та її обороноздатність. Так, наприклад, разом із міністерством оборони України ми працюємо над упровадженням whitelist-режиму, який дасть змогу працювати на території України лише верифіковані терміналам Starlink. Це швидка реакція за лічені дні на використання ворогом Starlink, адже ворожі дрони, оснащені терміналом, складно знищити.

Паралельно Мінцифра продовжить розвивати Brave1, який став найбільшим ангельським інвестором в український DefenseTech, наголошує Борняков.

Адже фокус сьогодні – штучний інтелект, ракети та інші технології, пріоритет яких Мінцифра визначає разом з підрозділами й Міноборони.