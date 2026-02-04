Михаил Федоров ушел в Министерство обороны, но Минцифра продолжила работать в режиме непрерывности. Кабинет Министров 14 января назначил исполняющим обязанности министра цифровой трансформации Александра Борнякова. Это решение, должно обеспечить сохранение темпа и продолжение уже запущенных инициатив без пауз в управлении.

Борняков – не случайный временный менеджер, а один из тех, кто строил Минцифру вместе с Федоровым с момента ее создания. С октября 2019 года он работал как заместитель министра: отвечал за развитие ключевых проектов – Diia.City, сотрудничество с бизнесом, евроинтеграция, искусственный интеллект.

Сам факт временного статуса у главы министерства имеет юридический оттенок, но с точки зрения менеджмента это – гарантия бесшовности. Ведь Борняков – не новый человек, который требует времени на адаптацию, а инсайдер с широкой экспертизой и доступом к уже наработанным OKR и стратегиям. Такая логика объясняет, почему правительство выбрало именно внутреннего кандидата во избежание управленческих пауз.

Впереди – вопрос масштаба: сохранение стабильности инфраструктур (реестры, связь, Дия), ускорение имплементации ИИ и дальнейшая интеграция с единым цифровым рынком ЕС. 24 Канал впервые пообщался с Александром Борняковым о его новой должности, будущем Минцифры и влиянии Михаила Федорова.

Александр Борняков стал "временно исполняющим обязанности", а не просто министром. Это упрощает определенные процедуры, но может казаться, что одно из самых мощных министерств "зависло".

Александр Борняков

в. и. о. министра цифровой трансформации Украины

Для меня этот статус – это прежде всего ответственность за сохранение темпа. Я не "новый человек", которому нужно время на адаптацию. Как один из архитекторов проектов Минцифры, знаю логику каждого процесса, закона и напрямую, потому что мы строили эту экосистему вместе с Михаилом и командой с первого дня.

По "ожидаемости" есть управленческая логика. Минцифра сегодня – это стабильная институция, а не стартап. Моя задача сейчас – обеспечить бесшовность процессов. Команда заместителей сформирована, OKR определены, Стратегия инноваций WINWIN утверждена. Мы не тратим времени на "передачу дел", а просто продолжаем реализовывать план. Для меня изменился только масштаб решений.


Александр Борняков / Фото из соцсетей

Статус "в. и. о." – это юридический термин, который ограниченно влияет на полномочия, говорит Борняков.

Однако на эффективность работы Минцифры и команды это никак не повлияло: "Мы давно работаем по системе OKR, я хорошо знаю процессы, но есть направления, в которые нужно глубже погрузиться".

Страна в войне не имеет времени на управленческие паузы или "кастинги". Цифровое государство сегодня – это критическая инфраструктура: от стабильной связи, работы реестров и услуг для миллионов граждан до функционирования экономики и оборонных систем.

Поэтому принято решение – передать управление мне, как человеку из команды, чтобы не терять темпа и обеспечить непрерывность работы. У меня есть видение развития Минцифры, а дальше все будет определяться результатами.

Возникает вопрос, не станет ли Минцифра более "рядовым" министерством, когда оттуда ушел Михаил Федоров. Но, по словам Борнякова, Минцифра никогда не была классическим министерством и не станет им.

Мы строили это министерство по принципам IT-компании, а не бюрократического учреждения, и этот код уже невозможно "стереть". Мы задали мировой стандарт: первые цифровые паспорта, самая быстрая регистрация бизнеса, Брак онлайн. Мир изучает наш опыт.

Сейчас мы поднимаем планку еще выше. Минцифра переходит на уровень построения Agentic State – государства, где искусственный интеллект сам предлагает услуги, а не ждет заявления гражданина. Мои приоритеты – присоединение Украины к Единому цифровому рынку ЕС, развитие цифровой экономики и экосистемы для инноваций – робототехника, bioTech, полупроводники и другие направления в рамках Стратегии инноваций WINWIN. Рядовые министерства такими вещами не занимаются.

Будущее Украины – это технологии и инновации, отмечает Борняков, а его визия – превратить Украину в agentic state, где государство работает для людей быстро, прозрачно и максимально автоматизировано. "Я действительно верю: у нас есть потенциал стать одним из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта и делать действительно революционные вещи. Только за год мы поднялись на 13 ступенек в мировом рейтинге по ИИ, и это только начало", – говорит исполняющий обязанности главы Минцифры.

Минцифра уже интегрирует искусственный интеллект в государственные процессы, и есть результаты. Год назад запустили WINWIN AI Center of Excellence и за это время уже:

  • Презентовали Дия.АІ – первый в мире национальный ИИ-ассистент, который предоставляет государственные услуги. Им воспользовалось более 200 тысяч украинцев.
  • Начали партнерство с ElevenLabs, чтобы в Дие появилась возможность делать голосовые запросы.
  • Разрабатывается национальная LLM (большая языковая модель для искусственного интеллекта) – сейчас на этапе сбора и подготовки данных, при участии около 50 государственных учреждений, медиа, университетов и профильных сообществ.
  • Строится AI Factory на технологиях NVIDIA – современная инфраструктура для развития ИИ для государства и обороны.


Александр Борняков / Фото из соцсетей

Мы изменим подход к тому, как работает государство: еще больше услуг станут автоматическими, прозрачными, быстрыми. В 2026 году планируем значительно расширить использование ИИ в образовании, государственном секторе и обороне, а также внедрить ИИ-ассистента в приложении Дии. ИИ позволяет масштабироваться без лишних затрат, быстро реагировать на вызовы и создавать комфортные условия для граждан и технологического бизнеса. На этом и будем фокусироваться,
– добавляет Борняков.

Не трудно предположить, что Михаил Федоров будет иметь и дальше влияние на Минцифру. Но Борняков говорит, что назвал бы это не влиянием, а стратегической синергией.

Михаил масштабирует цифровой опыт побед уже на уровне Минобороны. Мы же в Минцифре остаемся главным технологическим партнером этого процесса. У нас есть совместные экосистемные проекты – например, Brave1, который требует синхронизации действий двух министерств. Раньше мы делали это в рамках одной команды, теперь - в рамках правительства.

По операционному управлению Минцифрой – это моя зона ответственности. Решение о кадровой политике, новые услуги в Дие и развитие других проектов экосистемы принимают здесь, в Минцифре. Мы автономная институция, но играем в одной сборной с Минобороны.

При Михаиле Федорове Минцифра вобрала в себя нетипичные для гражданского министерства функции – в частности, связанные с дронами и войском. Это реалии военного времени. Борняков отвечает на вопрос, останется ли Минцифра такой и дальше, уже без Федорова.

Думаю, ни одно министерство в Украине сейчас не может быть чисто "гражданским". Страна в состоянии войны. В нашем случае цифровые сервисы, которые кажутся рутинными, становятся критически важными для жизнедеятельности и безопасности государства. Например, в 2022 году мы запустили чат-бот еВорог, который позволяет гражданам оперативно сообщать Силам обороны о перемещении врага. Для Минцифры приоритет – стабильная связь и интернет в любых условиях. Несмотря на постоянные обстрелы, телеком выстоял. С начала полномасштабной войны украинцы остаются онлайн и на связи, и наша команда системно над этим работает.

Все решения Минцифры связаны не только с комфортом граждан или бизнеса, но и с тем, чтобы государство работало быстро, надежно и могло реагировать на вызовы в реальном времени. Сегодня цифровизация в Украине – это стратегический инструмент, который поддерживает государство и его обороноспособность. Так, например, вместе с министерством обороны Украины мы работаем над внедрением whitelist-режима, который позволит работать на территории Украины только верифицированным терминалам Starlink. Это быстрая реакция за считанные дни на использование врагом Starlink, ведь вражеские дроны, оснащены терминалом, сложно уничтожить.

Параллельно Минцифра продолжит развивать Brave1, который стал крупнейшим ангельским инвестором в украинский DefenseTech, отмечает Борняков.

Ведь фокус сегодня – искусственный интеллект, ракеты и другие технологии, приоритет, которых Минцифра определяет вместе с подразделениями и Минобороны.