Евроинтеграция в цифровой сфере давно вышла за пределы дипломатических формулировок и деклараций. Она измеряется конкретными решениями, сроками и способностью государства менять собственные правила игры так, чтобы они работали и для граждан, и для бизнеса. Именно на этом стыке – между европейскими нормами и украинской практикой – сегодня формируется цифровое будущее страны.

В разговоре с Александром Борняковым, заместителем министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции, поговорили о том, как Украина проходит этот путь на уровне законодательства, инфраструктуры и институций. От переговоров с ЕС и роуминга как дома до признания цифровой подписи, взаимодействия государственных сервисов и адаптации ключевых цифровых актов Евросоюза.

Читайте в интервью Борнякова 24 Каналу о том, что будут определять следующие годы: национальная большая языковая модель, регулирование искусственного интеллекта, Sandbox для стартапов и баланс между партнерством и контролем со стороны государства.

Главное о евроинтеграции: какие результаты и планы

Какие результаты считаете наиболее весомыми в евроинтеграционном направлении за этот год и каковы ближайшие планы?

Евроинтеграция остается одним из наших ключевых стратегических приоритетов. С момента создания Минцифры наша цель – интеграция Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Этот год стал очень продуктивным в части переговорного процесса.

Мы завершили анализ более 200 актов права ЕС в сфере цифровой трансформации. В рамках переговоров о вступлении в ЕС провели двустороннюю скрининговую встречу по разделу 10 "Цифровая трансформация и медиа", утвердили переговорную позицию Украины и финализировали соответствующий раздел Национальной программы адаптации законодательства к праву ЕС. Европейская комиссия в своем Отчете о расширении 2025 года отдельно отметила цифровизацию государственных услуг как ключевой фактор прогресса Украины в реформе государственного управления.

Одним из ключевых достижений большой украинской команды (Минцифры, НКЭК, операторы) в процессе интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС является решение о присоединении Украины к политике ЕС "Роуминг как дома" уже с 1 января 2026 года.

Это свидетельствует о нашей готовности этой интеграции и на законодательном, и на техническом уровне. Имея успешный пример роуминга в 2026 году нашим приоритетом является признание украинской цифровой подписи как квалифицированного в ЕС, а уже в 2027 взаимного признания всех доверительных услуг. Для этого предусмотрена имплементация обновленных актов eIDAS, NIS2 и GDPR.

Параллельно начинается системная работа над взаимным признанием документов и интероперабельностью государственных услуг между Украиной и ЕС. Запланировано одобрение и реализацию совместных рабочих планов с применением European Interoperability Framework, интеграцию в Single Digital Gateway и подключение к Once Only Technical System (OOTS).



Наша стратегическая задача – полная имплементация цифрового acquis ЕС до момента вступления. Мы начали разработку AI EU Integration Tool – инструмента для всех органов государственной власти, который обеспечит автоматизированный перевод актов права ЕС и подготовку таблиц транспозиции, что существенно ускорит адаптацию законодательства.

В этом году Украина включена в девять экспертных групп Еврокомиссии и Форума европейских надзорных органов за поставщиками доверительных услуг. Это позволяет "держать руку на пульсе" всех нормативных изменений в ЕС и планировать синхронное отражение в украинском законодательстве.

Отдельный фокус – проведение impact assessment имплементации ключевых цифровых актов ЕС, в частности DSA, DMA, P2B, AI Act и законодательства в сфере электронных коммуникаций, с приоритетом оценки затрат для бизнеса. Эта работа осуществляется в сотрудничестве с Киевской школой экономики и Институтом моделирования экономики.

Также работаем над созданием Единого цифрового регулятора, который будет отвечать критериям независимости и финансовой состоятельности по практике стран ЕС. Регулятор будет покрывать, в частности, вопросы имплементации Digital Services Act, Digital Markets Act, Platform-to-Business Regulation и AI Act, с возможностью финансирования за счет специального фонда.

Для чего Украине свой искусственный интеллект?

В этом году Минцифра начала делать украинскую национальную LLM - расскажите какую роль она будет играть и зачем она нам?

Наша миссия – к 2030 году войти в топ-3 стран мира по уровню интеграции и внедрения решений на базе искусственного интеллекта. Для достижения этой цели мы выстроили комплексный подход, состоящий из трех взаимосвязанных направлений: развитие инфраструктуры, создание национальной большой языковой модели (LLM) и запуск практических ИИ-продуктов для государства и граждан.

Наличие собственной большой языковой модели является критически важным для достижения AI-суверенитета. Собственная модель позволяет государству независимо создавать AI-продукты для правительства, бизнеса и граждан, не передавая данные на серверы иностранных компаний и не завися от их условий или ограничений.

Именно поэтому мы объявили о создании национальной украинской LLM в партнерстве с компанией Киевстар. Мы координируем весь процесс, формируем технологическую и этически-культурную визию проекта, а операционной разработкой модели занимается проектный офис, сформированный Киевстаром. Такой подход сочетает государственную стратегическую ответственность с частной технологической экспертизой.

Для обучения модели наше министерство обеспечивает сбор данных, привлекая государственные и частные институты: университеты, научные учреждения, национальные библиотеки, культурные организации, медиа и профильные сообщества. Модель будет учиться исключительно на украиноязычных данных из открытых источников – новостях, аналитике, литературе, образовательных материалах, интервью и публицистике. Важно, что никакие персональные данные, государственные реестры или другая чувствительная информация не используются.

Украинская LLM создается как open source-решение для государственных органов и научных учреждений и будет доступна для бизнеса. Компании смогут загружать модель, разворачивать ее на собственных мощностях и создавать на ее основе собственные продукты – чатботы, ИИ-агентов, аналитические инструменты. Сейчас дополнительно прорабатываются условия коммерческого использования модели.

Сегодня большинство украинских государственных органов и бизнесов используют ИИ через API-решения иностранных компаний. Такой подход ограничивает функциональность, стоит дорого и предусматривает передачу данных за границу. Запуск национальной LLM меняет эту логику: ИИ-решения становятся дешевле, безопаснее и лучше адаптированы к украинскому контексту.

Национальная LLM имеет несколько ключевых преимуществ. Во-первых, качество – модель, натренирована на украиноязычных данных, лучше понимает язык, диалекты, терминологию и контекст, в частности вопросы истории, войны и общественно-политических процессов. Во-вторых, стоимость – использования украинской модели будет в 2,5–3 раза дешевле для украинских пользователей. В-третьих, безопасность – данные будут храниться и обрабатываться внутри страны, что критически важно для государственного управления, обороны, медицины и финансового сектора. Кроме этого, национальная LLM стимулирует развитие стартап-экосистемы и усиливает экономику, открывая новые возможности для создания AI-продуктов в различных отраслях.

Недавно мы совместно с Киевстаром определили базовую модель для тренировки нашей LLM – это Gemma 3 от Google. Выбор этой модели обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и ресурсами. Gemma поддерживает более 140 языков, имеет расширенный контекст, мультимодальные возможности и уже доказала свою эффективность как основа для лучших украинских языковых моделей.

В 2026 году мы планируем перейти от разработки украинского LLM к ее практическому использованию. Ключевая задача – завершить обучение и тестирование первой версии модели и открыть к ней доступ для государственных органов, научных учреждений и бизнеса. Модель станет базой для создания AI-ассистентов, чатботов и аналитических инструментов, в том числе для государственных сервисов.

На мой взгляд национальная LLM – это не просто технологический проект. Это стратегический шаг к AI-суверенитету, созданию качественных цифровых сервисов для граждан и формированию основы для того, чтобы Украина стала одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта.

Летом вы дали старт проекту Sandbox. Можете рассказать как именно этот проект поможет бизнесу?

В июне мы вместе с Украинским фондом стартапов запустили Sandbox – первое государственное пространство, в котором технологические стартапы могут безопасно тестировать свои продукты и расти от идеи до готовых решений, не наталкиваясь на лишние регуляторные барьеры.

Sandbox создан для компаний, которые работают с искусственным интеллектом и блокчейном – технологиями, развивающихся быстрее, чем законодательство. Поэтому главная идея проекта проста: дать бизнесу возможность развиваться, а государству – лучше понять, как эти технологии работают на практике и какие правила для них действительно нужны.

Для стартапов участие в Sandbox означает бесплатное комплексное сопровождение. Команды проходят аудит своих решений, получают профессиональные консультации и практические рекомендации по юридическим, техническим и бизнес-вопросам. Программа построена как последовательный путь развития – от концепции или прототипа до зрелого продукта, готового к масштабированию и выходу на рынок.

Важным преимуществом Sandbox является прямой доступ к регуляторам. Стартапы могут не только получить разъяснения относительно действующих требований, но и поделиться собственным опытом и барьерами, с которыми сталкиваются. Это позволяет формировать регулирование на основе реальных кейсов, а не теоретических предположений.

Для государства Sandbox – это инструмент обучения "в реальном времени". Во время тестирования продуктов государство видит, как именно компании внедряют требования к безопасности, защиты данных, этики и прозрачности алгоритмов. Собранные данные становятся основой для подготовки простого, понятного и эффективного законодательства в сферах ИИ и блокчейна.

За первые неполные шесть месяцев работы Sandbox получил более 40 заявок от украинских команд. К участию отобрано 10 стартапов, из которых три уже успешно прошли полный цикл тестирования. Среди них – проекты в сферах анализа открытых данных, машинного обучения, финтеха, цифровых государственных сервисов и медицинских технологий. Это демонстрирует, что Sandbox работает с различными типами решений и реальными продуктами, которые имеют потенциал для масштабирования.

Чтобы сделать Sandbox доступным, недавно Правительство упростило правила участия. Теперь участвовать могут не только юридические лица, но и ФЛП, а также команды на ранней стадии – даже без инвесторов. Убрано лишнюю бюрократию, что позволяет сосредоточиться на развитии продукта, а не на бумажной работе. Также расширены направления Sandbox – к ИИ и блокчейну добавлено энергетику и культуру, что открывает возможности для решений по усилению энергетической устойчивости и развития креативных индустрий.

Sandbox уже получил международное признание. Международная ассоциация AI Ethics and Integrity отметила вклад Украины в ответственное, прозрачное и безопасное развитие искусственного интеллекта. Это подтверждает, что украинский подход к регулированию инноваций является понятным и интересным для мирового сообщества.

Поэтому чем больше команд присоединяется к Sandbox, тем качественнее становятся будущие правила. На основе практического опыта бизнеса мы планируем до конца 2026 года подготовить законодательство и практические рекомендации для разработчиков, которые одновременно будут поддерживать инновации и защищать интересы общества.

Sandbox – это пример того, как государство может быть партнером для технологического бизнеса: не сдерживать развитие, а помогать расти, создавая понятные правила игры и условия для появления новых украинских технологических лидеров.

О регуляции цифрового бизнеса

В 2026 году государство больше партнер или регулятор для цифрового бизнеса и где, по вашему мнению, должна проходить эта граница?

В 2026 году роль государства для цифрового бизнеса невозможно определить однозначно как только регулятора или только партнера. Для Украины, которая движется к вступлению в ЕС, ключевым является баланс между этими двумя функциями и именно в этом заключается наш стратегический подход.

Европейская интеграция означает имплементацию большого массива правил и стандартов. В то же время опыт стран ЕС показывает, что чрезмерная зарегулированность может замедлять развитие технологий. Пример Германии, которая стала мировым лидером в промышленности, но в значительной степени потеряла темп в цифровизации из-за сложных процедур и жестких подходов к защите данных, является показательным. Пока в Украине создавали цифровые государственные сервисы, в части стран ЕС цифровые процессы годами оставались бумажными.

Для Украины это важный урок. Наше ключевое конкурентное преимущество – цифровая дерзость, скорость принятия решений и дерегуляция, которая позволяет бизнесу быстро тестировать и масштабировать продукты. Именно благодаря этому появились такие проекты, как "Дія", экосистема стартапов и новые ИИ-решения. Это тот динамизм, который государство должно сохранить и после вступления в ЕС.

К теме Дія офлайн, ЦНАПы и отсрочки․ Заместитель Минцифры Валерия Коваль об успехах 2025 и планах на 2026

В подходе Минцифры государство прежде всего выступает партнером цифрового бизнеса. Мы создаем условия для развития инноваций, открываем доступ к инфраструктуре, данных и экспертизы, запускаем инструменты вроде Sandbox, которые позволяют компаниям развиваться без страха нарушить правила. Регулирование при этом не исчезает, но становится разумным и пропорциональным.

Граница между партнерством и регуляцией проходит там, где начинается риск для общества: защита персональных данных, кибербезопасность, безопасность критической инфраструктуры, этическое использование искусственного интеллекта. В этих сферах мы должны быть сильным и понятным регулятором. Во всех остальных, особенно на этапе разработки и тестирования продуктов, государство должно помогать бизнесу, а не сдерживать его.

Именно поэтому Украина не копирует европейские директивы "под копирку", а адаптирует их к собственному контексту. Наш подход – это "Европа результатов, а не Европа процессов". Мы имплементируем европейские нормы так, чтобы они не уничтожали скорость и гибкость, а наоборот – усиливали украинскую цифровую экономику.

В 2026 году государство для цифрового бизнеса в Украине – это не карательный регулятор, а партнер, который устанавливает понятные границы безопасности и доверия, оставляя бизнесу максимум свободы для инноваций. Именно такая модель позволяет совместить евроинтеграцию с развитием, а регулирование – с ростом.