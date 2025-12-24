Реформа азартных игр и лотерей в 2025 году стала одним из самых неожиданных и одновременно показательных направлений цифровой экономики. Сфера, которая годами существовала между полулегальностью, ручным управлением и потерями для бюджета, вдруг оказалась в центре институциональной перестройки – с новыми правилами, новым регулятором и ставкой на данные, а не договоренности. В этой логике государство впервые попыталось посмотреть на игорный рынок не как на сугубо фискальную или моральную проблему, а как на сложную систему: с технологиями, платежной инфраструктурой, защитой игроков и теневыми финансовыми потоками. Именно здесь пересекаются цифровое регулирование, экономика и безопасность – и любая ошибка быстро масштабируется. Параллельно с "игоркой" Минцифра работает с более широкими вызовами цифровой экономики: войной, оттоком кадров, ограниченным доступом к капиталу и необходимостью удержать экспорт в ситуации постоянной турбулентности. 2025 год стал годом адаптации – для бизнеса и для государства, которое все чаще вынуждено действовать не в комфортном режиме стратегий, а в логике стойкости. О том, что удалось изменить в регулировании азартных игр, где реформа наталкивается на системные барьеры, и как государство видит дальнейшее развитие цифровой экономики, 24 Канал пообщался с Натальей Деникеевой, заместителем министра цифровой трансформации по вопросам цифровой экономики. Читайте также Штрафы блогеров на миллионы и реестр игроманов: интервью с главой PlayCity о новых правилах для игорного бизнеса

О реформе азартных игр и лотерей

В этом году Минцифра начала реформировать сферу азартных игр и лотерей. В том числе, через новосозданное агентство PlayCity. Каких ключевых результатов уже удалось достичь, и удастся ли провести реформу до конца уже следующего года?

Ключевое изменение года – мы выстроили нормальную институциональную модель регулирования. Минцифра отвечает за формирование государственной политики в сфере азартных игр и лотерей, а новосозданный регулятор PlayCity – за надзор, контроль и выполнение решений. Это принципиально важно, потому что раньше за все отвечал коллегиальный орган (КРАИЛ) – это создавало определенные риски.

Если о результатах:

Во-первых, мы быстро приняли все нормативные решения, которые были необходимы. Это позволило нам навести базовый порядок в этой сфере. В частности, ввели правила работы реестров, лицензирования, инструменты защиты игроков и противодействия игровой зависимости.

Во-вторых, мы начали разработку Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ) – то, чего до нас не могли сделать годами. ГСОМ – это некое ядро прозрачности игорной сферы. Система позволит в режиме реального времени видеть, что происходит у каждого легального организатора азартных игр – все ставки, выигрыши и выплаты. Соответственно, государство будет понимать, сколько налогов должен заплатить этот сектор.

Также приняли лицензионные условия для операторов лотерей – базовые правила, по которым может работать отрасль. Этим мы фактически начали перезапуск этого рынка. Предыдущие 12 лет лотерейная сфера находилась в серой зоне, а государственный бюджет терял из-за этого миллиарды гривен.

В фокусе работы PlayСity среди прочего – борьба с теневым сегментом. Это и блокировка сайтов, и штрафы, и удаление аккаунтов в соцсетях, распространяющих незаконную рекламу . Эти шаги уменьшают присутствие нелегальных казино в публичном пространстве и затрудняют им доступ к игрокам.

. Эти шаги уменьшают присутствие нелегальных казино в публичном пространстве и затрудняют им доступ к игрокам. Но стоит понимать – без перекрытия платежных каналов теневой бизнес быстро восстанавливается. И здесь нам критически необходима вовлеченность Нацбанка, ведь он имеет инструменты для контроля и ограничения финансовых операций нелегального рынка.

Относительно планов: мы будем и дальше настаивать на системном диалоге с НБУ. От его проактивного участия зависит не только эффективная борьба с незаконными казино, но и стабильная работа легального сектора.

Параллельно движемся к цифровизации всех процессов, в частности, выдачи лицензий. Решение будет принимать автоматизированная система на основании четко определенных критериев, что сделает невозможным любые коррупционные риски.



Наталья Деникеева / Фото Минцифры

Кроме этого, работаем над созданием понятных условий для легального сектора. Наша задача – сформировать правила, при которых работать в правовом поле будет проще и выгоднее, чем уходить в тень. Именно поэтому в ближайших планах – обновление Налогового кодекса и профильных законов в сфере азартных игр, лотерей и рекламы.

И еще один фокус – защита людей от игровой зависимости. Мы развиваем инструменты ответственной игры: лимиты, механизмы самоограничения и доступ помощи для тех, кто в ней нуждается. Эффективные решения должны базироваться не на предположениях, а на данных. Поэтому готовим первое комплексное исследование этой проблемы в Украине. Только имея цифры, государство сможет сформировать действенную стратегию противодействия лудомании.

Сфера азартных игр и лотерей – это потенциально сильный инвестиционный сектор, который может привлечь в Украину технологических партнеров, IT-компании, платежные сервисы и разработчиков игорной инфраструктуры. Если мы доведем до конца то, что сейчас запускаем, – в среднесрочной перспективе на украинский рынок могут зайти до десяти крупных международных компаний с капитализацией более миллиарда долларов.

Это реалистичный сценарий при одном условии: если рынок будет понятным, конкурентным и предсказуемым. Наша задача – создать именно такие условия.

О барьерах и путях решения

Какие барьеры для масштабирования украинского технологического сектора вы зафиксировали в 2025-м (регуляторка, доступ к капиталу, кадры) и что уже сделано для их преодоления?

Сейчас наш главный барьер – война и тотальная непредсказуемость. Это и риски безопасности, и миграция команд, и валютные ограничения. Но ни одна экономическая политика не может полностью нейтрализовать влияние войны и об этом надо говорить честно.

Военные вызовы с нами уже четвертый год. Один из таких – доступ к иностранному капиталу. Компаниям сложнее выезжать за границу, налаживать контакты и работать с инвесторами. Сами инвесторы остаются осторожными из-за ситуации с безопасностью и предубеждений. Это напрямую влияет на скорость масштабирования стартапов и технологических компаний.

Страна четвертый год балансирует между потребностями армии, экономики и людей. Война изменила рынок труда: часть специалистов выехала, часть работает в условиях стресса, мобилизации и релокаций. Это новая реальность, к которой бизнес вынужден адаптироваться.

Адаптируется и государство. Мы формируем политики, запускаем программы поддержки и проекты. Дия.City помог многим компаниям удержаться на плаву. И дал компаниям инструменты для развития: низкие налоги, гибкие модели сотрудничества, защита интеллектуальной собственности и инструменты для привлечения инвестиций.

Через Украинский фонд стартапов мы поддерживаем проекты на ранних стадиях, а также помогаем компаниям выходить на международные рынки через торговые миссии, роудшоу и технологические выставки. Это способ интегрироваться в глобальные цепи, находить партнеров, клиентов и инвесторов.

Мы не можем остановить войну, но можем минимизировать ее экономическое влияние. И то, что мы делаем сейчас, – это инструменты устойчивости сегодня и основа для быстрого роста после победы.

Планы и вызовы на 2026 год

Какие приоритеты на 2026 год для стимулирования развития технологического сектора – какие программы поддержки, налоговые или экспортные инструменты планируете усилить?

Мы заходим в 2026 год в очень сложном, но одновременно динамичном контексте. Война продолжается, глобальная экономика быстро меняется, а технологический сектор – один из самых чувствительных к изменениям секторов. Поэтому, определяя приоритеты, мы прежде всего отталкиваемся от реального состояния индустрии и работаем над тем, чтобы бизнес мог стабильно развиваться даже в сложных условиях.



Наталья Деникеева / Фото Минцифры

В пайплайне на 2026 год – запуск инициативы Diia.Сіту Invest. По сути, это законодательный фундамент для построения сильной венчурной экосистемы в Украине. В перспективе это не только даст необходимое топливо для развития стартапов, но и в корне изменит культуру инвестирования в Украине. Мы хотим сделать инвестиции в украинские технологии популярными среди украинцев.

Кроме инвестиций, будем работать над тем, чтобы украинские стартапы имели системный доступ к другим инструментам финансирования. Поэтому будут новые масштабные грантовые программы для стартапов. А еще изучаем сейчас возможность внедрения механизмов смешанного финансирования, когда гранты сочетаются с кредитными займами на выгодных условиях.

Отдельный и очень важный фокус – развитие хардверной индустрии, в частности робототехники и defense tech. Мы уже начали работу в этом направлении и, в частности, дали старт проекту RoboLab – сети хардверных лабораторий на базе украинских университетов. Скоро запускаем пилотную лабораторию вместе с партнерами на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Вместе с тем мы хорошо понимаем, что развитие стартап-экосистемы – это не только об отдельных проектах или программах поддержки. Это также – о долгосрочных, эффективных политиках. Планируем принять так называемый Startup Act – профильный закон, который будет посвящен стартапам и украинской стартап-экосистеме в целом. По сути, он должен стать кодификацией основных правил, подходов и льгот, касающихся создания, развития и масштабирования инновационного бизнеса в Украине.

Путь к росту

Какие сигналы с рынка в 2025 году показали, что технологический сектор в Украине переходит от выживания к росту?

Я стараюсь не давать оценок, основанных на ощущениях или субъективных наблюдениях. Для нас ключевым ориентиром является hard data – аналитические исследования и проверенные цифры. Таким маркером являются недавно опубликованные результаты исследования IT Research Ukraine 2025 от Львовского ІТ Кластера.

Они показывают минимальный, но все-таки положительный сдвиг в настроениях компаний: большинство уже не сосредотачивается исключительно на кризисном менеджменте, а начинают задумываться о развитии, инвестиции в продукты и выход на новые рынки.

Видим общую экономическую тенденцию, что падение замедляется. Но и к динамике роста, которая была перед вторжением, нам еще далеко. Конечно, мы еще ждем годовые показатели, чтобы иметь максимально точную и объективную картину. Также есть еще один сигнал, который подтверждает рост, – показатели экспорта. По данным IT Research Ukraine, в 2025 году компьютерные услуги занимают первое место в структуре экспорта всех услуг с долей 41,9%. Это означает, что наши айтишники выполняют обязательства несмотря на все обстоятельства войны. Вот что отличает наш сектор от других, делает его конкурентоспособным и повышает интерес мира именно к украинским исполнителям.

Какие сегменты цифровой экономики вы видите наиболее перспективными в 2026 году, с точки зрения экспорта и привлечения инвестиций?

Конечно, следующем году продолжат бумить такие ниши как ИИ и defense tech. Особенно учитывая военные времена, в которых мы живем, и глобальные контексты.



Наталья Деникеева / Фото Минцифры

Но мы еще видим большой потенциал в смежных технологических нишах, которые не всегда воспринимают как классическое ІТ, но которые имеют высокую экономическую сложность и добавленную стоимость. Это я, например, о робототехнике или бионических протезах. В них мы и видим наибольший потенциал. И если такие ниши еще и правильно простимулировать – это позволит им вырасти в 5 – 10 раз.

Поэтому сейчас мы анализируем такие направления, фактически делаем "домашнюю работу": определяем сферы с наибольшим потенциалом для масштабирования, понимаем, каких именно стимулов им не хватает, и фокусируемся на создании этих условий.