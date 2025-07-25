Этот Telegram-канал регулярно рекламировал онлайн-казино. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

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Что известно о штрафе "Труси"?

После мониторинга популярных Telegram-каналов обнаружили: "Труха Украина" системно рекламировала азартные игры с нарушением закона. Результат – штраф 4,8 миллиона гривен для владельца канала,

– говорится в сообщении.

Среди выявленных нарушений:

систематическая незаконная реклама азартных игр;

отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что является обязательным для легальной рекламы;

манипулятивные фразы типа "выиграла 2100 грн из 100", "подписчик забрал 17 тысяч" – что вводит в заблуждение;

отсутствие предупреждения о лудомании;

реклама без договора с лицензированными организаторами.

В Минцифры отметили, что это лишь первый пример привлечения к ответственности владельцев Telegram-каналов, но подобная практика в дальнейшем будет существовать.

Напомним, в апреле 2024 года Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по усилению государственного контроля за игорным бизнесом в интернете. Одно из главных решений – запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определить лимит времени в игре в неделю.