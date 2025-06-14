В дополнение к нелегальным казино есть и другие проблемы. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

К теме В 143 раза больше: налоги от игорного бизнеса стремительно выросли

Среди этих проблем:

непрозрачный процесс выдачи лицензий;

отсутствие эффективного инструмента за деятельностью легальных операторов;

лотерейный бизнес как отдельный сектор, что в принципе сейчас не подпадает под контроль государства;

казино с российским следом.

Словом – поле, на котором до сих пор слишком много "серых зон".

Мы запустили PlayCity в начале июня. Имеем четкую задачу – сделать эту сферу прозрачной, контролируемой и подотчетной. О ближайших планах расскажу здесь.

Лицензии – только через автоматическую систему

Конечная цель – полностью устранить человеческий фактор в процессе принятия решения о выдаче лицензии. Решение будет принимать автоматизированная система на основании четко определенных в законе критериев. Роль человека будет заключаться лишь в том, чтобы формально засвидетельствовать это подписью. Это уничтожит коррупционные риски и уберет любую возможность "договориться".

Онлайн-мониторинг деятельности рынка в режиме реального времени

Система онлайн-мониторинга в режиме реального времени будет фиксировать каждую ставку, принятую в игру, а также возвращенные ставки и выплаты выигрышей. Информация об объеме операций будет публичной, а государство будет иметь четкое понимание, сколько именно из этого должно пойти в бюджет. Это позволит не только контролировать, но и строить прогнозируемую налоговую политику в этой сфере.

Блокировка нелегальных онлайн-казино

Нелегальные казино не исчезли. Их тысячи. Они меняют адреса, маскируются, появляются снова. Это борьба без конца. Но мы сделаем ее непрерывной и максимально автоматизированной. Привлечем граждан, создадим простой инструмент, который позволит быстро выявлять и блокировать нарушителей. И оставим только два варианта: работать легально или никак.

Искоренение с рынка казино с российским следом

Мы планируем открыть информацию по лицензионным делам для анализа обществом и правоохранительными органами, чтобы выявлять российский след – и выводить таких игроков с рынка. В приоритете – оперативная блокировка сайтов и приложений, имеющих связи со страной-агрессором.

Лотереи тоже должны быть под контролем

Лотерейный бизнес – отдельная история. Сейчас он фактически не регулируется. Лицензионные условия отсутствуют, контроль государства – нулевой. Планируем создать прозрачные условия, которые позволят лотереям работать честно и легально. А государство получит еще больше поступлений в бюджет благодаря уплате лицензионных платежей.

Перезапуск реестра лиц, которым ограничено участие в азартных играх

Реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх, станет полноценным продуктом на базе Дія.Engine – с соблюдением всех требований по защите персональных данных и других аспектов. Организаторы азартных игр получат удобный доступ к проверке, а гражданин сможет подать заявку на ограничение буквально за несколько кликов.

А что получит государство?

Защиту игроков. Контролируемая индустрия не оставляет места для мошенничества. И главное позволяет работать с проблемами лудомании системно, а не точечно. Самоограничение, правила рекламы, снижение доступа к сомнительному контенту – это все шаги к более здоровому и ответственному отношению к азарту.

Рост экономики. Прозрачный рынок будет приносить ежегодно дополнительно до 10 миллиардов гривен в бюджет, которые пойдут туда, где они сейчас больше всего нужны: на поддержку Сил обороны.

Легальный игорный бизнес также создает рабочие места – и не только в сфере гемблинга, но и в IT, кибербезопасности, маркетинга, аналитике.

Репутация. Украина станет конкурентной юрисдикцией для международного игорного бизнеса, а это – новые инвестиции в украинскую экономику.