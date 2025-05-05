Основные задачи "ПлейСити"
"ПлейСити" создали на замену неэффективной КРАИЛ для регулирования сферы игорного бизнеса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минцифры.
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Сейчас госагентство стало на шаг ближе к началу работы. Среди его основных задач:
- Контроль за рынком азартных игр через онлайн-мониторинг;
- Прозрачная выдача лицензий;
- Выявление и закрытие нелегальных казино;
- Штрафы компаниям за нарушение условий лицензий;
- Надзор за проведением гослотерей;
- Защита прав игроков и уменьшение рисков игровой зависимости;
- Ведение реестров, публикация открытых данных и ежегодная отчетность о работе агентства.
Следующие шаги
Следующий этап запуска "ПлейСити" – утверждение структуры агентства и штата. После этого руководитель сформирует команду по основным направлениям. А официально агентство заработает, когда Правительство примет решение о начале его работы.
Важно! Главная цель "ПлейСити" – сделать рынок азартных игр и лотерей прозрачным, подконтрольным и законным. Это поможет государству ежегодно дополнительно получать до 10 миллиардов гривен налогов, которые будут направлять на нужды Сил обороны.