Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины. Отныне организаторы игр должны соответствовать новым требованиям, а нелегальные азартные вебсайты будут заблокированы.
Читайте также Взят под стражу руководитель КРАИЛ, задержанного за поддержку онлайн-казино россиян
Новое законодательство об азартных играх
Закон вводит ряд важных изменений, направленных на усиление контроля и ограничение влияния азартных игр на общество.
Согласно новому законодательству, реклама азартных игр теперь подлежит жестким ограничениям. Разрешен только ограниченный перечень методов рекламы, не касающихся рекламных кампаний в широких массах.
Запрет спонсорства:
Закон также вводит запрет на спонсорство азартными играми, за исключением случаев, когда речь идет о спонсорстве спортивных событий.
Контролируемая игра вместо проверок:
Вместо традиционных методов фактических проверок, которые использовались для контроля за азартными играми, будет введена новая система – контролируемую игру. Это позволит более эффективно следить за деятельностью организаторов игр и предоставлять соответствующие санкции за нарушения.
Блокировка нелегальных веб-сайтов:
Еще одной важной новацией является механизм блокировки нелегальных азартных вебсайтов. Согласно новому законодательству, все веб-сайты, которые не получили лицензию в Украине для проведения азартных игр, подлежат блокировке.
Ужесточение требований к организаторам азартных игр:
Закон также ужесточает требования к организаторам азартных игр, в частности, по лицензированию и прозрачности их деятельности.
Ожидается, что он поможет уменьшить социальные последствия, связанные с распространением азартных игр, а также увеличит налоговые поступления от лицензированных организаторов, поскольку они будут вынуждены работать в рамках четких правил.