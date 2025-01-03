Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины. Отныне организаторы игр должны соответствовать новым требованиям, а нелегальные азартные вебсайты будут заблокированы.

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Новое законодательство об азартных играх

Закон вводит ряд важных изменений, направленных на усиление контроля и ограничение влияния азартных игр на общество.

Согласно новому законодательству, реклама азартных игр теперь подлежит жестким ограничениям. Разрешен только ограниченный перечень методов рекламы, не касающихся рекламных кампаний в широких массах.

Запрет спонсорства:

Закон также вводит запрет на спонсорство азартными играми, за исключением случаев, когда речь идет о спонсорстве спортивных событий.

Контролируемая игра вместо проверок:

Вместо традиционных методов фактических проверок, которые использовались для контроля за азартными играми, будет введена новая система – контролируемую игру. Это позволит более эффективно следить за деятельностью организаторов игр и предоставлять соответствующие санкции за нарушения.

Блокировка нелегальных веб-сайтов:

Еще одной важной новацией является механизм блокировки нелегальных азартных вебсайтов. Согласно новому законодательству, все веб-сайты, которые не получили лицензию в Украине для проведения азартных игр, подлежат блокировке.

Ужесточение требований к организаторам азартных игр:

Закон также ужесточает требования к организаторам азартных игр, в частности, по лицензированию и прозрачности их деятельности.

Ожидается, что он поможет уменьшить социальные последствия, связанные с распространением азартных игр, а также увеличит налоговые поступления от лицензированных организаторов, поскольку они будут вынуждены работать в рамках четких правил.

