Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України. Відтепер організатори ігор повинні відповідати новим вимогам, а нелегальні азартні вебсайти будуть заблоковані.

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Нове законодавство щодо азартних ігор

Закон вводить низку важливих змін, спрямованих на посилення контролю та обмеження впливу азартних ігор на суспільство.

Згідно з новим законодавством, реклама азартних ігор тепер підлягає жорстким обмеженням. Дозволено тільки обмежений перелік методів реклами, що не стосуються рекламних кампаній у широких масах.

Заборона спонсорства:

Закон також вводить заборону на спонсорство азартними іграми, за винятком випадків, коли мова йде про спонсорство спортивних подій.

Контрольована гра замість перевірок:

Замість традиційних методів фактичних перевірок, які використовувались для контролю за азартними іграми, буде запроваджено нову систему – контрольовану гру. Це дозволить більш ефективно стежити за діяльністю організаторів ігор та надавати відповідні санкції за порушення.

Блокування нелегальних вебсайтів:

Ще однією важливою новацією є механізм блокування нелегальних азартних вебсайтів. Згідно з новим законодавством, всі вебсайти, які не отримали ліцензію в Україні для проведення азартних ігор, підлягають блокуванню.

Посилення вимог до організаторів азартних ігор:

Закон також посилює вимоги до організаторів азартних ігор, зокрема, щодо ліцензування та прозорості їхньої діяльності.

Очікується, що він допоможе зменшити соціальні наслідки, пов'язані з поширенням азартних ігор, а також збільшить податкові надходження від ліцензованих організаторів, оскільки вони будуть змушені працювати в рамках чітких правил.

