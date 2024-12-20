Йдеться про керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Що відомо про справу керівника КРАІЛ

18 грудня ДБР затримало керівника КРАІЛ за підозрою у пособництві державі-агресору.

Зокрема йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни,

– пише ДБР.

У Рудого також виявили кокаїн у великих розмірах, без мети збуту.

Слідчі встановили, що КРАІЛ під його керівництвом навмисно позбавляла ліцензії з організації азартних ігор в Інтернеті казино, бенефіціарним власником якої є росіяни. Представники цього ресурсу також сприяли Росії та війні в Україні.

"Рішення не приймалось незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян", – додали у ДБР.

Рудому повідомлено про підозру за статтями про пособництво державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

Досудове розслідування у справі ще триває.