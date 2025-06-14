На додачу до нелегальних казино є й інші проблеми. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми У 143 рази більше: податки від грального бізнесу стрімко зросли

Серед цих проблем:

непрозорий процес видачі ліцензій;

відсутність ефективного інструменту за діяльністю легальних операторів;

лотерейний бізнес як окремий сектор, що в принципі зараз не підпадає під контроль держави;

казино з російським слідом.

Словом – поле, на якому досі занадто багато "сірих зон".

Ми запустили PlayCity на початку червня. Маємо чітке завдання – зробити цю сферу прозорою, контрольованою та підзвітною. Про найближчі плани розповім тут.

Ліцензії – лише через автоматичну систему

Кінцева мета – повністю усунути людський фактор у процесі прийняття рішення про видачу ліцензії. Рішення буде ухвалювати автоматизована система на підставі чітко визначених у законі критеріїв. Роль людини полягатиме лиш у тому, щоб формально засвідчити це підписом. Це знищить корупційні ризики і прибере будь-яку можливість "домовитись".

Онлайн-моніторинг діяльності ринку в режимі реального часу

Система онлайн-моніторингу у режимі реального часу фіксуватиме кожну ставку, прийняту в гру, а також повернуті ставки та виплати виграшів. Інформація про обсяг операцій буде публічною, а держава матиме чітке розуміння, скільки саме з цього має піти в бюджет. Це дозволить не лише контролювати, а й будувати прогнозовану податкову політику в цій сфері.

Блокування нелегальних онлайн-казино

Нелегальні казино не зникли. Їх тисячі. Вони змінюють адреси, маскуються, з'являються знову. Це боротьба без кінця. Але ми зробимо її безперервною і максимально автоматизованою. Залучимо громадян, створимо простий інструмент, який дозволить швидко виявляти й блокувати порушників. І залишимо лише два варіанти: працювати легально або ніяк.

Викорінення з ринку казино з російським слідом

Ми плануємо відкрити інформацію з ліцензійних справ для аналізу суспільством та правоохоронними органами, щоб виявляти російський слід – і виводити таких гравців з ринку. У пріоритеті – оперативне блокування сайтів і застосунків, що мають зв'язки з країною-агресором.

Лотереї теж мають бути під контролем

Лотерейний бізнес – окрема історія. Зараз він фактично не регулюється. Ліцензійні умови відсутні, контроль держави – нульовий. Плануємо створити прозорі умови, які дозволять лотереям працювати чесно та легально. А держава отримає ще більше надходжень у бюджет завдяки сплаті ліцензійних платежів.

Перезапуск реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх

Реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, стане повноцінним продуктом на базі Дія.Engine – з дотриманням усіх вимог щодо захисту персональних даних та інших аспектів. Організатори азартних ігор отримають зручний доступ до перевірки, а громадянин зможе подати заявку на обмеження буквально за кілька кліків.

А що отримає держава?

Захист гравців. Контрольована індустрія не залишає місця для шахрайства. І головне дозволяє працювати з проблемами лудоманії системно, а не точково. Самообмеження, правила реклами, зниження доступу до сумнівного контенту – це все кроки до більш здорового та відповідального ставлення до азарту.

Зростання економіки. Прозорий ринок приноситиме щороку додатково до 10 мільярдів гривень у бюджет, які підуть туди, де вони зараз найбільше потрібні: на підтримку Сил оборони.

Легальний гральний бізнес також створює робочі місця – і не лише у сфері гемблінгу, а й в IT, кібербезпеці, маркетингу, аналітиці.

Репутація. Україна стане конкурентною юрисдикцією для міжнародного грального бізнесу, а це – нові інвестиції в українську економіку.