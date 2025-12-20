После трех лет бурных экспериментов с генеративным ИИ рынок входит в фазу более трезвого разговора – что именно работает, сколько это стоит, кто за это отвечает – и как не превратить "инновацию" в дорогой декоративный элемент в продукте. В 2026-м искусственный интеллект все чаще будет не "функцией", а инфраструктурой и способом организации работы – от госсервисов до фронтовых приложений.

Эксперты, опрошенные 24 Каналом, описывают одну общую смену оптики – от моделей, которые только отвечают, к системам, которые выполняют цепочки действий, работают с несколькими типами данных одновременно и "живут" ближе к пользователю – прямо на устройстве. Параллельно с этим растет цена качественных данных и напряжение вокруг авторского права, безопасности, прозрачности и юридической ответственности.

Украинский контекст здесь особенный. С одной стороны – страна, где ИИ "работает на земле" в войне и обороне и ускоряет прикладные решения в медицине, производстве, OSINT и автоматизации. С другой – курс на европейские стандарты, где требования к прозрачности, рискам и правам человека будут только усиливаться, и это будет влиять в том числе и на бизнес.

В материале 24 Канала читайте о ключевых прогнозах спикеров по ИИ – что именно будет определяющим в 2026 году и какое место в этих процессах занимает Украина. В подготовке материала нам помогли эксперты:

Дмитрий Софина , член Комитета по развитию ИИ Минцифры, гендиректор и соучредитель R&D Center Winstars.AI;

Андрей Губский , директор КБИС КПИ им. Игоря Сикорского, Microsoft MVP и Solution Architect. Работает над проектами в сфере EdTech и активно внедряет ИИ для автоматизации разработки и цифровых сервисов;

Руслан Томащук , соучредитель компании Breezy и директор по омниканальному бизнесу в 7 странах (в том числе в Украине). Эксперт по практическому внедрению ИИ-решений в реальном секторе экономики. Руководит цифровой трансформацией торговых платформ с 2017 года и имеет значительный опыт интеграции ИИ-инструментов в ключевые бизнес-процессы;

Сергей Дзис , партнер Syrota Dzis Melnyk & Partners, который прокомментировал нам юридический аспект ИИ в 2026 году;

Виктор Шкурба , соучредитель и СЕО креативного агентства [isdgroup];

а также команда Минцифры.

Как помогут агентные системы: от ответов – до выполнения задач

Дмитрий Софина, член Комитета по развитию ИИ Минцифры, гендиректор и соучредитель R&D Center Winstars.AI, ожидает, что в 2026 году в центре внимания будут решения, которые выходят за пределы "текстового чат-бота" и ближе подходят к реальной автоматизации. Эксперт называет такой вектор:

Дмитрий Софина член Комитета по развитию ИИ Минцифры, гендиректор и соучредитель R&D Center Winstars.AI Ключевые тренды ИИ – это многомодальные и отраслевые модели, агентные системы, работа ИИ непосредственно "на устройстве", а также усиление требований к безопасности и прозрачности алгоритмов.

В секторе обороны и безопасности, по словам Софины, ИИ уже перестает быть дополнительным модулем и становится системным элементом, говорит эксперт: "В обороне и безопасности ИИ становится фундаментальным элементом разведки, анализа данных и робототехники". Софина отмечает, что Украина здесь не догоняет тренды, а органично в них встраивается: страна быстро внедряет прикладные решения в медицине, производстве и обороне, развивает собственные R&D-команды и интегрирует ИИ в военные системы.

Отдельно Софина описывает регуляторное движение – к европейским стандартам. Говорится о том, что Украина готовит рекомендации и песочницы для тестирования технологий, чтобы совместить инновационность и ответственность. В итоге, как отмечает эксперт, это позволяет Украине одновременно быть инновационной и ответственной в развитии искусственного интеллекта.

Андрей Губский, директор КБИС КПИ им. Игоря Сикорского, прогнозирует, что 2026-й станет годом, когда рынок массово переориентируется с просто больших языковых моделей на инструменты, которые работают с различными типами данных и способны выполнять прикладные задачи.

По его словам, следующий год станет годом перехода от больших языковых моделей к инструментам, которые могут работать с различными типами информации сразу – текстом, изображениями, видео.

Ключевое изменение, по мнению Губского, – поведение систем.

Андрей Губский директор КБИС КПИ им. Игоря Сикорского Такие системы будут не только отвечать на запросы, но и выполнять реальные задачи: анализировать данные, формировать документы, управлять сервисами или помогать разработчикам в ежедневной работе.

В качестве примеров частичной реализации Губский называет продукты крупных игроков: "Уже сейчас мы видим частичную реализацию таких возможностей в Microsoft Copliot, Grok, Gemini".

Параллельно, по оценке ученого, будет расти спрос на специализированные модели: образование, медицина, юриспруденция, оборона. Губский обращает внимание и на то, что рынок данных станет самостоятельной индустрией: формирование отдельного рынка качественных данных для обучения моделей: компании и учреждения смогут продавать подготовленные, чистые и структурированные данные как отдельную услугу.

Отдельно в его прогнозе идет наука:

Андрей Губский директор КБИС КПИ им. Игоря Сикорского ИИ станет базовым инструментом для ученых. Он уже ускоряет моделирование в биологии, химии, энергетике и помогает проверять гипотезы на порядки быстрее. В 2026 году ожидается развитие инструментов, которые позволяют моделям автоматически оптимизировать и улучшать друг друга – фактически ускоряя развитие ИИ как такового.

Для бизнеса это, по мнению Губского, означает более глубокую интеграцию ИИ в ежедневные процессы – документы, поддержку пользователей, аналитику, внутренние операции – и смещение инвестиций в надежность и предсказуемость работы моделей.

Почему ИИ должен доказывать полезность в бизнесе?

Руслан Томащук из Breezy ожидает изменений на рынке – 2026-й должен стать моментом, когда ИИ ради ИИ перестанет продаваться. Он описывает первый тренд через фразу, которая застревает в памяти.

Руслан Томащук сооснователь компании Breezy К рынку придет осознание, что "не все то золото, что блестИИт". В 2025 году почти каждый крупный бренд попытался прикрутить что-то-из-ИИ к своему чайнику, телевизору, автомобилю и тому подобное. Сделало ли это продукт лучше для пользователей, увеличило продажи, доверие к бренду? В большинстве случаев – нет. Оказалось, что покупатели не покупают продукт только потому, что на нем написано "с использованием ИИ", они покупают решение своих проблем.

Томащук прогнозирует, что уже после публикации годовых результатов компаниями, уже во втором квартале 2026 года мы увидим изменения вектора: "2026 год станет началом содержательного использования ИИ с учетом предыдущего опыта – там, где это целесообразно".

Второй тренд, по мнению Томащука, это переход типовых и циклических задач к агентам: "офисных работников заменят ИИ-агенты". На примере Breezy он детализирует, как это выглядит "в поле": в 2025 году компания внедрила ИИ-агента для оценивания качества телефонного обслуживания – анализ тона, соблюдение скрипта, другие параметры – и агент совершенствуется с каждой новой оценкой. Следующий шаг – чат- и телефонная поддержка, а дальше прогноз звучит жестко:

Уверен, что к 2027 году операторы-люди в клиентской поддержке станут редкостью.

Третий тренд Томащук связывает с уникальными данными: преимущество получат модели, имеющие доступ к специфическим датасетам, которые конкурентам трудно воспроизвести. Он объясняет это кейсом, где Breezy учит ИИ определять состояние подержанных устройств по фото, опираясь на собственную базу фотографий с уже определенным состоянием: база не гигантская, как в OpenAI, но "заточена" под конкретную задачу, и именно это создает барьер.

Далее – образование как пространство быстрой трансформации. Томащук описывает сценарий, где "можно легко создать себе преподавателя по любому предмету", а роль учителя сдвигается к педагогам-модераторам, которые держат групповую динамику, мотивацию и социальное взаимодействие, тогда как преподавание предметов переходит к ИИ. Он добавляет, что для Украины, где ученики вынужденно привыкли к дистанционному формату, переход к ИИ-учителям будет комфортным.

Пятый тренд он формулирует как изменение роли ИИ: "ИИ перейдет от обслуживающей функции к партнерской" – от поиска инсайтов в массивах данных к формированию планов действий и моделированию сценариев. В Breezy, по его словам, ИИ-аналитик по продажам смотрит на внутренние BI-данные, внешние сервисы и даже погоду на выходных – чтобы находить закономерности и точки роста.

Шестой тренд – взрыв ИИ-контента. Томащук приводит цифру: "Более 15% книг на Amazon создано с помощью ИИ", добавляет примеры YouTube и соцсетей и описывает, как в Breezy ИИ создает тексты и видеопрезентации продуктов, а также тестируется "виртуальный маркетолог", который может сгенерировать промо, запустить кампанию и проанализировать ее.

В отношении Украины Томащук ожидает, что страна станет одним из лидеров интеграции эффективных ИИ-решений – прежде всего в defense и агросекторе – из-за сильной образовательной базы и привычки части населения к дистанционным сервисам.



Драйвером, по его мнению, будет не столько стоимость труда или регулирования, как в других странах, а "дефицит рабочей силы на местах и доступность сотрудников онлайн". А в регуляции он не прогнозирует быстрых законодательных ограничений в ближайший год.

Право, ответственность и EU AI Act: "юридическая гигиена" для ИИ

Сергей Дзис, партнер Syrota Dzis Melnyk & Partners, описывает 2026-й как границу между "тестированием и игрой" и системным использованием.

Сергей Дзис партнер Syrota Dzis Melnyk & Partners 2026 год станет точкой перехода от "игры с технологией" к системному использованию ИИ с четко определенными границами ответственности.

Центральным сдвигом Дзис называет агентный ИИ – системы, которые "не просто реагируют на запрос, а самостоятельно выполняют целые цепочки действий: от анализа до принятия решений и их реализации".

Для юридической сферы, отмечает Дзис, это открывает новый класс рисков, потому что ошибки имеют правовые последствия: договоры, персональные данные, санкционное или антимонопольное законодательство. В 2026 году, прогнозирует он, появятся "первые контрактные модели, где стороны будут пытаться зафиксировать пределы ответственности за действия автономных систем, даже если закон прямо этого еще не регулирует".

Второй тренд он называет завершением регуляторной неопределенности: "Нормы EU AI Act начнут действовать в полной мере, прежде всего для высокорисковых систем. Ссылки на "пилотный режим" больше не будут работать". Соответствие требованиям станет частью базовой "санитарии" бизнеса: "наряду с защитой данных и кибербезопасностью".

Отдельно Дзис предупреждает о напряжении вокруг мультимодального ИИ – системы, работающие с текстом, видео, кодом и аудио, "обострят конфликты в сфере интеллектуальной собственности". Данные для обучения превратятся в дефицитный ресурс, а "судебные споры и лицензионные соглашения с правообладателями станут новой нормой".

Украинскую ситуацию Дзис описывает как баланс между двумя правовыми реальностями. Это, с одной стороны – курс на синхронизацию с EU AI Act, и для экспортного ІТ это будет означать фактическую обязанность жить по стандартам ЕС уже в 2026 году. С другой – "уникальное пространство для развития defense tech", где военные потребности стимулируют автономные решения в дронах и анализе данных поля боя, и это может сформировать уникальную R&D-экосистему за пределами гражданского регулирования.

Третьим направлением Дзис называет ИИ в госсервисах – Дия, образование, судебная система – с двумя сторонами эффективности: ускорение процессов и обострение вопросов персональных данных и киберустойчивости. Его итог звучит как формула года: "2026 год для Украины может стать годом правовой двойственности" – регулируемый европейский ИИ для бизнеса и гражданской жизни и автономный ИИ для обороны.

Страх ИИ и "оркестры команд"

Виктор Шкурба, соучредитель и СЕО креативного агентства [isdgroup], видит следующий шаг эволюции агентности не как "один агент на задачу", а как командную игру.

Виктор Шкурба соучредитель и СЕО креативного агентства [isdgroup] Главное движение следующего года в ИИ в переходе от отдельных автономных агентов к оркестрам агентских команд.

Шкурба объясняет, что уже сегодня ИИ может собирать данные, анализировать, суммировать документы, делать драфты, даже заказывать сервисы или бронировать онлайн – но это все еще "отдельные исполнители". "Настоящая история", по его мнению, начинается тогда, когда много специализированных агентов взаимодействуют и ведут процесс от начала до конца: аудит маркетинга, запуск рекламной кампании "под ключ", проектирование цифрового продукта – с исследованием пользователя, патентами, бэклогом, P&L и окупаемостью.

Второе движение Шкурба связывает с малыми специализированными моделями, которые работают локально: "на телефоне, в больнице, в дроне, в машине" – это удешевляет ИИ и повышает безопасность относительно внешнего воздействия.

Третье – не техническое, а социальное. Это "напряжение между автоматизацией и новыми профессиями". Страх, что ИИ заберет работу, эксперт описывает как вопрос, который переформулируется: какие новые рабочие места появятся и готовим ли мы людей быть "дирижерами этих систем", или оставляем их в роли кассиров в мире без касс.

Шкурба добавляет еще одну "земную" потребность – физическая инфраструктура под ИИ. Он вспоминает тезис о дата-центрах размером с Манхэттен и ставит вопрос о том, как быстро обучить людей, которые будут строить, обслуживать и модернизировать эти системы. Здесь, по его мнению, ИИ может стать двигателем обучения и переквалификации, а не заменой людей.

Для Украины Шкурба видит две роли в условиях одновременной войны и движения в ЕС. Первая – опыт "AI in the real world" на фронте: дроны, разминирование, анализ ударов, координация. Вторая – цифровое государство плюс собственные модели: после Дии логичным шагом он называет "умный слой" – государственные ассистенты, объясняющие решения и снимающие часть бюрократии. Он также отмечает сюжет "цифрового суверенитета": "наши данные, наши модели, наши правила" – и на вызове совместить агрессивные военные применения с европейской этикой и правами человека.

Государство, инфраструктура и малые модели: как реагирует Украина

Команда Минцифры описывает 2026 год как продолжение и ускорение бума агентов:

В этом году наблюдаем бум ИИ-агентов, который будет набирать обороты в 2026 году.

В министерстве напоминают, что уже запущен Diia.AI на портале Дия, а дальше заявляют следующий шаг: "в следующем году национальный ИИ-ассистент появится в приложении Дия и будет еще больше услуг, которые граждане смогут заказывать прямо в чате".

Второй акцент – выход за пределы текста. Общение с ИИ перестает быть только в текстовом формате, модели работают с текстом, кодом, аудио, изображением и видео в реальном времени. Минцифры добавляет конкретику по голосу – говорится о том, что "благодаря партнерству с ElevenLabs в ИИ-помощнике появится общение голосом".

Третий блок – о вычислениях как критической инфраструктуре. Минцифры описывает разделение мира на тех, кто имеет собственное "железо", и тех, кто арендует его "за бешеные деньги", и делает вывод: страны начинают смотреть на вычислительную инфраструктуру так же, как на энергосети. Отсюда – AI Factory: "Мы запустили AI Factory, с которым у нас появится первая государственная инфраструктура для ИИ уже в следующем году. Она будет работать на базе новейших вычислительных систем NVIDIA DGX B200". В сообщении также подробно перечислены компоненты: тренировка моделей, хранение данных, шифрование, изоляция сред, устойчивость к кибератакам.

Еще один тренд, который выделяет Минцифры, – малые языковые модели (SLMs – Small Language Models): компактные модели, которые могут работать локально на ноутбуке или даже на дроне, без интернета и больших серверов: "Они дешевле, быстрее и безопаснее". И параллельно с развитием национальной LLM, Минцифры и WINWIN AI CoE работают над малыми моделями под специфические потребности, в частности Diia.LLM для экосистемы Дия.