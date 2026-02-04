Вони надали практичні пропозиції щодо розвитку так званої "малої ППО". Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Що відомо про зміни у Повітряних силах?
Сирський розповів, що "мала ППО" – це один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни.
"Відповідно й рішення тут мають бути швидкими, чіткими та нешаблонними", – зазначив він.
За результатами пропозицій офіцерів було ухвалено необхідні управлінські рішення.
Та у цьому напрямі не все залежить лише від професіоналізму та самовідданості військових, а й також від темпів роботи українських і європейських виробників, постачання РЛС, БпАК і БпЛА-перехоплювачів від західних партнерів.
Противник постійно вдосконалює свої засоби ураження – зокрема оснащує ударні дрони терміналами супутникового зв'язку Starlink, використовує складні метеоумови та інші тактичні рішення,
– зазначив головком.
Він також розповів про ефективність знищення "Шахедів" різними типами дронів-перехоплювачів. У січні високі результати дали засоби саме українського виробництва.
Також є позитивна динаміка комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів. Триває підготовка додаткових екіпажів.
"Уже сотні екіпажів БпАК передано під оперативний контроль угруповання Повітряних Сил — вони виконують завдання в І–ІІІ ешелонах перехоплення", – зазначив Сирський.
Окрім того, посилюється антидроновий захист ключових адмінцентрів у прифронтових регіонах.
Які результати в української ППО?
До ранку 4 лютого росіяни атакували Україну 105 БпЛА. Станом на 8:00 ППО збила/подавили 88 із них. Було влучання 17 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.
А під час масованої атаки у ніч на 3 лютого було зафіксовано 521 засіб повітряного нападу. 450 із них збила ППО: 38 ракет та 412 безпілотників різних типів. Під час цієї атаки летіло багато балістики. Речник ПС Юрій Ігнат зазначав, що збиття 38 із понад 70 запущених ракет – доволі високий показник ефективності ППО за таких умов.