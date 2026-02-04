Вони надали практичні пропозиції щодо розвитку так званої "малої ППО". Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Що відомо про зміни у Повітряних силах?

Сирський розповів, що "мала ППО" – це один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни.

"Відповідно й рішення тут мають бути швидкими, чіткими та нешаблонними", – зазначив він.

За результатами пропозицій офіцерів було ухвалено необхідні управлінські рішення.

Та у цьому напрямі не все залежить лише від професіоналізму та самовідданості військових, а й також від темпів роботи українських і європейських виробників, постачання РЛС, БпАК і БпЛА-перехоплювачів від західних партнерів.

Противник постійно вдосконалює свої засоби ураження – зокрема оснащує ударні дрони терміналами супутникового зв'язку Starlink, використовує складні метеоумови та інші тактичні рішення,

– зазначив головком.

Він також розповів про ефективність знищення "Шахедів" різними типами дронів-перехоплювачів. У січні високі результати дали засоби саме українського виробництва.

Також є позитивна динаміка комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів. Триває підготовка додаткових екіпажів.

"Уже сотні екіпажів БпАК передано під оперативний контроль угруповання Повітряних Сил — вони виконують завдання в І–ІІІ ешелонах перехоплення", – зазначив Сирський.

Окрім того, посилюється антидроновий захист ключових адмінцентрів у прифронтових регіонах.

Які результати в української ППО?