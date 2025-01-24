21 січня Наглядова рада Агенції оборонних закупівель ухвалила рішення подовжити контракт із чинною директоркою Мариною Безруковою ще на один рік. Попри це, міністр Рустем Умеров відмовився продовжувати з нею контракт. Своє рішення посадовець пояснив у пості в Facebook, передає 24 Канал.

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Умєров оголосив про зміну керівництва АОЗ та звільнив свого зама

Міністр висловив незадоволення роботою Агенства оборонних закупівель. За його словами, під керівництвом Безрукової воно не впоралося із головним завданням – вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням.

На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обов'язково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ,

– розповів Умєров.

Міністр наголосив, що закупівлі зброї, які під час війни, мали б бути закритими, "чомусь перетворилися" на "Амазон", де будь-хто міг дізнатися про обсяги і виробників закупованого озброєння. "А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули", – підсумував посадовець.

Враховуючи вище наведені причини, Умєров подав до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Також він відкликав двох представників держави з Наглядової ради та пообіцяв перезапуск останньої найближчим часом.

Міністр повідомив, що директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова.

Нагадаємо, що у перші тижні перебування на посаді Безрукова підписала контракт щодо мін. Влітку стало очевидно, що завод не може вчасно виготовити міни. Тоді заступник міністра Дмитро Кліменков попросив АОЗ продовжити терміни постачання за контрактом. Безрукова відповіла відмовою. Згодом Агентству вдалося отримати кошти за браковані боєприпаси і купити в інших виробників, однак було втрачено час.

У листопаді Міноборони заявило, що активно розслідує причини несправності 120-міліметрових мін.