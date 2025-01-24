21 января Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок принял решение продлить контракт с действующим директором Мариной Безруковой еще на один год. Несмотря на это, министр Рустем Умеров отказался продлевать с ней контракт. Свое решение чиновник объяснил в посте в Facebook, передает 24 Канал.

Смотрите также Правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей: в Минобороны расставили точки над "і"

Умеров объявил о смене руководства АОЗ и уволил своего зама

Министр выразил недовольство работой Агентства оборонных закупок. По его словам, под руководством Безруковой оно не справилось с главной задачей – вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением.

К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРІ подчиненным предприятием МОУ,

– рассказал Умеров.

Министр отметил, что закупки оружия, которые во время войны должны быть закрытыми, "почему-то превратились в "Амазон", где любой мог узнать об объемах и производителях закупаемого вооружения. "А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соизмеримыми с пиаром в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали", – подытожил чиновник.

Учитывая вышеприведенные причины, Умеров подал в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова. Также он отозвал двух представителей государства из Наблюдательного совета и пообещал перезапуск последнего в ближайшее время.

Министр сообщил, что директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов.

Напомним, что в первые недели пребывания в должности Безрукова подписала контракт относительно поставок мин. Летом стало очевидно, что завод не может вовремя изготовить мины. Тогда заместитель министра Дмитрий Клименков попросил АОЗ продлить сроки поставки по контракту. Безрукова ответила отказом. Впоследствии Агентству удалось получить средства за бракованные боеприпасы и купить их у других производителей, однако было потеряно время.

В ноябре Минобороны заявило, что активно расследует причины неисправности 120-миллиметровых мин.