У Минобороны Украины при этом разъяснили правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей в соответствии с Постановлением КМУ от 31 декабря 2024 года №1558. Об этом информирует 24 Канал.

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Мобилизуют ли студентов и преподавателей

Так, студенты профессионально-технических, профессиональных предвысших и высших учебных заведений, интерны и докторанты получат отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь-февраль и март-август). Ранее этот срок составлял три месяца.

Преподаватели будут иметь отсрочку до завершения учебного года, который длится с 1 сентября по 31 августа (если иное не установлено Положением об организации учебного процесса соответствующего учреждения). Для этого они должны быть трудоустроены на ставку не ниже 0.75, что подтверждает учебный план заведения.

Важно! Каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку. Изменения в постановление направлены на упрощение процедуры и снижение нагрузки на работников ТЦК и СП, которые ранее должны были обрабатывать огромное количество документов каждые три месяца.

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