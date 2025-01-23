У Міноборони України при цьому роз'яснили правила надання відстрочки для студентів та викладачів відповідно до Постанови КМУ від 31 грудня 2024 року №1558. Про це інформує 24 Канал.

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Чи мобілізують студентів та викладачів

Так, студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих закладів освіти, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень). Раніше цей термін становив три місяці.

Викладачі матимуть відстрочку до завершення навчального року, який триває з 1 вересня по 31 серпня (якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу). Для цього вони мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0.75, що підтверджує навчальний план закладу.

Важливо! Канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці.

Передісторія