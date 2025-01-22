Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву АОЗ у фейсбуці.

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Разом із цим рада прийняла одностайне рішення розпочати комплексний аудит діяльності АОЗ, який проведе міжнародна рада аудиторів НАТО.

Що включатиме аудит:

Перевірку фінансової звітності;

Аналіз організаційної та управлінської ефективності;

Оцінку відповідності міжнародним стандартам, зокрема вимогам НАТО;

Аналіз дотримання принципів прозорості та підзвітності.

Агенція оборонних закупівель підтвердила свою готовність співпрацювати з міжнародними аудиторами та надати всі необхідні матеріали для перевірки.

У пресслужбі АОЗ наголосили, що ці рішення є важливим кроком для посилення ефективності та довіри до системи оборонних закупівель.

Цікаво! Марина Безрукова очолює Агенцію оборонних закупівель із січня 2024 року. Під її керівництвом у грудні минулого року була створена Наглядова рада, до якої увійшли як державні представники, так і незалежні міжнародні експерти.

Міжнародний аудит має продемонструвати прозорість роботи АОЗ та забезпечити відповідність її діяльності найвищим стандартам управління.