Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву АОЗ у фейсбуці.
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Разом із цим рада прийняла одностайне рішення розпочати комплексний аудит діяльності АОЗ, який проведе міжнародна рада аудиторів НАТО.
Що включатиме аудит:
- Перевірку фінансової звітності;
- Аналіз організаційної та управлінської ефективності;
- Оцінку відповідності міжнародним стандартам, зокрема вимогам НАТО;
- Аналіз дотримання принципів прозорості та підзвітності.
Агенція оборонних закупівель підтвердила свою готовність співпрацювати з міжнародними аудиторами та надати всі необхідні матеріали для перевірки.
У пресслужбі АОЗ наголосили, що ці рішення є важливим кроком для посилення ефективності та довіри до системи оборонних закупівель.
Цікаво! Марина Безрукова очолює Агенцію оборонних закупівель із січня 2024 року. Під її керівництвом у грудні минулого року була створена Наглядова рада, до якої увійшли як державні представники, так і незалежні міжнародні експерти.
Міжнародний аудит має продемонструвати прозорість роботи АОЗ та забезпечити відповідність її діяльності найвищим стандартам управління.