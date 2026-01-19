Про це пише 24 Канал з посиланням на главу держави.
Що відомо про зміни у Повітряних силах?
За словами Зеленського, нова система стосуватиметься мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів та інших засобів "малої" ППО.
Ця система буде трансформована,
– наголосив президент.
Президент також повідомив про призначення нового заступника командувача Повітряних сил Павла Єлізарова, відомого в армії як "Лазар". Він очолював спецпідрозділ, який працює ефективно, і разом із Міністром оборони та військовим командуванням займеться розробкою нової організації захисту неба.
Зеленський підкреслив, що оновлена структура ППО покликана підвищити ефективність оборони повітряного простору України.