Про це пише 24 Канал з посиланням на главу держави.

Що відомо про зміни у Повітряних силах?

За словами Зеленського, нова система стосуватиметься мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів та інших засобів "малої" ППО.

Ця система буде трансформована,

– наголосив президент.

Президент також повідомив про призначення нового заступника командувача Повітряних сил Павла Єлізарова, відомого в армії як "Лазар". Він очолював спецпідрозділ, який працює ефективно, і разом із Міністром оборони та військовим командуванням займеться розробкою нової організації захисту неба.

Зеленський підкреслив, що оновлена структура ППО покликана підвищити ефективність оборони повітряного простору України.

Які ще нові призначення зробив Володимир Зеленський?