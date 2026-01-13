Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента України.

До теми "Бавовна" палала, палає і буде палати: Малюк поділився, чи буде далі працювати в СБУ

Що відомо про нове призначення для Ярослава Мережка?

На сайті президента України 13 січня з'явився указ про нове призначення для Ярослава Мережка.

Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником голови Служби безпеки України,

– йдеться в указі.

Сам указ набрав чинності від моменту опублікування.

Інформації про Ярослава Мережка у відкритому доступі практично немає. Лише в указі президента України від 13 листопада 2018 року зазначалося, що Мережко на той момент обіймав посаду начальника четвертого управління Департаменту контррозвідки СБУ.

У 2023 році Мережко брав участь у засіданні Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю вже як співробітник СБУ.

Ще у 2025 році він як співробітник СБУ входив до міжвідомчої робочої групи, яка готувала концептуальний план дій щодо розвитку ядернопаливного циклу в Україні.

Які ще ротації та призначення відбулися в СБУ?