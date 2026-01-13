Про це заявив Василь Малюк в ексклюзивній колонці 24 Каналу.
Дивіться також Масові звільнення та нові призначення Зеленського: у The Telegraph припустили мету таких кроків
Що сказав Василь Малюк про свою подальшу роботу?
Генерал-лейтенант Василь Малюк заявив, що надалі працюватиме в СБУ. Він йде лише з посади начальника, однак його робота на цьому не завершується. Малюк анонсував, що буде працювати "на благо народу та держави" у системі Служби.
За словами Василя Малюка, він буде докладати зусиль, щоб Україна залишалася незалежною державою, а справедливий мир нарешті настав.
Картина з козаком Мамаєм, який сидить на черепах ворогів, залишається зі мною. А це означає, що усім негідникам я й надалі можу запропонувати ту саму перспективу, що й раніше,
– зазначив Малюк.
Що передувало?
13 січня Верховна Рада офіційно ухвалила рішення про звільнення Василя Малюка з посади начальника СБУ. Нову посаду Малюка поки що не оголошували. Тимчасово виконувати обов'язки голови Служби натомість буде Євген Хмара.
Малюк зазначив, що під час його роботи спецоперації СБУ щоразу ставали козирем у розмовах з партнерами. Під його командуванням вдалося здійснити не одну успішну операцію.
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в коментарі 24 Каналу зазначив, що Василь Малюк тепер може очолити якийсь напрямок роботи, спрямований на знищення надзвичайно критичних підприємств для російської економіки. Він припускає, що це може бути своєрідний "український Моссад".