Після звільнення Василя Малюка з посади, Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків очільника відомства Євгена Хмару, який із 25 серпня 2025 року керував Центром спеціальних операцій "А" у СБУ. Чому це звільнення стало таким резонансним і чи вплине це на ефективність роботи всієї структури ексклюзивно для 24 Каналу розібрали політичні та військові експерти.

Деталі "Залишаюся в системі СБУ": Малюк прокоментував відставку та розповів про подальші плани

Чому Зеленський вдався до кардинальних змін?

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що Україна не проводить персональних чисток у силовому блоці, а натомість здійснює системну перебудову всієї безпекової вертикалі з урахуванням нового етапу війни та позиції західних партнерів.

Президент Володимир Зеленський змушений балансувати між очікуваннями США та Європи й внутрішніми потребами держави. Реформа охоплює Службу безпеки України, ГУР, Міністерство оборони та інші силові структури.

Аналітик пояснив, що мовиться про ротацію кадрів з метою відповідності можливим переговорам, а не про покарання окремих посадовців. Нині відбувається повна реформа та перескладання верхівки силової вертикалі, і СБУ як один із ключових елементів цієї системи не могла залишитися осторонь таких змін.

Нинішній команді, як вважає Кузан, варто дати щонайменше пів року для роботи, адже вона здатна продемонструвати вагомі результати не лише у військовій, а й у дипломатичній площині.

Наразі немає офіційної позиції західних партнерів, однак, на думку Кузана, нова архітектура безпеки може бути пов'язана з новим етапом можливих переговорів та поглибленням взаємодії зі США.

Хоча остаточні висновки робити зарано через відсутність офіційної інформації, президент діє так, щоб ключові фігури безпекового блоку: Кирило Буданов, Василь Малюк та Олександр Іващенко залишалися єдиною, хоч і переформатованою командою. Вони й надалі виконуватимуть важливі для країни функції, можливо, вже в інших ролях, які більше відповідатимуть запитам нового року війни.

Чому Зеленський пішов на ротації: дивитись відео

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що мотиви звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України не є до кінця очевидними, хоча президент мав повне юридичне право ухвалити таке рішення і скористався ним.

Водночас він переконаний, що глава держави мав би детальніше пояснити логіку цієї кадрової заміни, адже аргумент про зосередження Малюка на військових операціях виглядає не зовсім переконливо, адже СБУ і раніше була максимально залучена до таких операцій та демонструвала високу ефективність.

Тому схоже на те, що Зеленський прагне повністю перезавантажити усю президентську вертикаль. Тому, як він вважає, жодна людина не має залишитися на тій посаді, яку обіймала раніше. Мовляв, нічого особистого, це – виключно ротація,

– підкреслив він.

Чого очікувати від нового очільника СБУ?

Сергій Кузан вважає, що генерал-майор Євген Хмара під час керівництва СБУ Василем Малюком мав повну підтримку з боку вищого керівництва. Саме тому, на його думку, можна очікувати продовження курсу на ефективні ураження російських об'єктів, але вже у більш масштабному форматі.

Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, відомий також під неофіційною назвою "Альфа", є однією з найсильніших і найрезультативніших структур не лише в системі спецслужб, а й загалом у Силах оборони України.

Спецоперації, які нині проводить СБУ, відповідають світовому рівню. Як зазначає Кузан, українські спецслужби часто орієнтувалися на досвід таких структур, як Моссад, ЦРУ чи МІ-6, однак за останні роки СБУ суттєво посилилася, і нині її операції не поступаються діям провідних спецслужб світу.

Генерал-майор Хмара очолював найрезультативнішу структуру у складі Служби безпеки України. І цей успіх має бути масштабований на усю Службу,

– наголосив Сергій Кузан

Водночас він зауважив, що багато чого залежатиме від того, кого Хмара залишить або призначить на посади своїх заступників. Саме за цими кадровими рішеннями, за словами Кузана, стане зрозуміло, у яких напрямах варто очікувати змін у роботі СБУ.

Зверніть увагу, Президент оновив склад заступників голови Служби безпеки України: Олександра Поклада призначено першим заступником голови СБУ, а Андрія Тупікова (раніше очолював Департамент контррозвідки СБУ) і Дениса Килимника (що одночасно став керівником Антитерористичного центру при СБУ) – заступниками голови СБУ. Водночас був звільнений зі своїх посад Сергій Наумюк як заступник голови СБУ та Сергій Андрущенко як керівник Антитерористичного центру.

Який курс Хмара може взяти, очоливши СБУ: дивитись відео

Чим тепер, ймовірно, займатиметься Малюк?

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук вважає, що звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України не означає завершення його роботи в цій структурі.

Малюк і надалі відіграватиме важливу роль у системі СБУ та зосередиться на інших, не менш важливих напрямах діяльності.

Братчук зазначив, що за час керівництва Малюка Служба безпеки України суттєво посилилася та продемонструвала помітне зростання ефективності. Саме тому Малюк продовжить працювати над зривом планів Росії та завдаванням шкоди її стратегічним інтересам.

Можливо, Малюк очолить напрямок роботи, який буде спрямований на знищення надзвичайно критичних підприємств для російської економіки. Можливо, це буде "український Моссад". Тобто це покарання воєнних злочинців,

– припустив речник Української добровольчої армії.

Над чим може працювати Малюк після звільнення: дивитись відео

Що відомо про ротації в СБУ?