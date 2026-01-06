После увольнения Василия Малюка с должности, Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главу ведомства Евгения Хмару, который с 25 августа 2025 года руководил Центром специальных операций "А" в СБУ. Почему это увольнение стало таким резонансным и повлияет ли это на эффективность работы всей структуры эксклюзивно для 24 Канала разобрали политические и военные эксперты.

Детали "Остаюсь в системе СБУ": Малюк прокомментировал отставку и рассказал о дальнейших планах

Почему Зеленский прибегнул к кардинальным изменениям?

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что Украина не проводит персональных чисток в силовом блоке, а вместо этого осуществляет системную перестройку всей вертикали безопасности с учетом нового этапа войны и позиции западных партнеров.

Президент Владимир Зеленский вынужден балансировать между ожиданиями США и Европы и внутренними потребностями государства. Реформа охватывает Службу безопасности Украины, ГУР, Министерство обороны и другие силовые структуры.

Аналитик объяснил, что речь идет о ротации кадров с целью соответствия возможным переговорам, а не о наказании отдельных должностных лиц. Сейчас происходит полная реформа и пересборка верхушки силовой вертикали, и СБУ как один из ключевых элементов этой системы не могла остаться в стороне от таких изменений.

Нынешней команде, как считает Кузан, стоит дать минимум полгода для работы, ведь она способна продемонстрировать весомые результаты не только в военной, но и в дипломатической плоскости.

Пока нет официальной позиции западных партнеров, однако, по мнению Кузана, новая архитектура безопасности может быть связана с новым этапом возможных переговоров и углублением взаимодействия с США.

Хотя окончательные выводы делать рано из-за отсутствия официальной информации, президент действует так, чтобы ключевые фигуры блока безопасности: Кирилл Буданов, Василий Малюк и Александр Иващенко оставались единой, хоть и переформатированной командой. Они и в дальнейшем будут выполнять важные для страны функции, возможно, уже в других ролях, которые будут больше соответствовать запросам нового года войны.

Почему Зеленский пошел на ротации: смотреть видео

Политолог Игорь Рейтерович считает, что мотивы увольнения Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины не являются до конца очевидными, хотя президент имел полное юридическое право принять такое решение и воспользовался им.

В то же время он убежден, что глава государства должен подробнее объяснить логику этой кадровой замены, ведь аргумент о сосредоточении Малюка на военных операциях выглядит не совсем убедительно, ведь СБУ и раньше была максимально вовлечена в такие операции и демонстрировала высокую эффективность.

Поэтому похоже на то, что Зеленский стремится полностью перезагрузить всю президентскую вертикаль. Поэтому, как он считает, ни один человек не должен остаться на той должности, которую занимал раньше. Мол, ничего личного, это – исключительно ротация,

– подчеркнул он.

Чего ожидать от нового главы СБУ?

Сергей Кузан считает, что генерал-майор Евгений Хмара во время руководства СБУ Василием Малюком имел полную поддержку со стороны высшего руководства. Именно поэтому, по его мнению, можно ожидать продолжения курса на эффективные поражения российских объектов, но уже в более масштабном формате.

Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины, известный также под неофициальным названием "Альфа", является одной из самых сильных и результативных структур не только в системе спецслужб, но и в целом в Силах обороны Украины.

Спецоперации, которые сейчас проводит СБУ, соответствуют мировому уровню. Как отмечает Кузан, украинские спецслужбы часто ориентировались на опыт таких структур, как Моссад, ЦРУ или МИ-6, однако за последние годы СБУ существенно усилилась, и сейчас ее операции не уступают действиям ведущих спецслужб мира.

Генерал-майор Хмара возглавлял самую результативную структуру в составе Службы безопасности Украины. И этот успех должен быть масштабирован на всю Службу,

– отметил Сергей Кузан

В то же время он отметил, что многое будет зависеть от того, кого Хмара оставит или назначит на должности своих заместителей. Именно по этим кадровым решениям, по словам Кузана, станет понятно, в каких направлениях стоит ожидать изменений в работе СБУ.

Обратите внимание, Президент обновил состав заместителей председателя Службы безопасности Украины: Александр Поклада назначен первым заместителем председателя СБУ, а Андрей Тупиков (ранее возглавлял Департамент контрразведки СБУ) и Денис Килимник (одновременно стал руководителем Антитеррористического центра при СБУ) – заместителями председателя СБУ. Одновременно был уволен со своих должностей Сергей Наумюк как замглавы СБУ и Сергей Андрущенко как руководитель Антитеррористического центра.

Какой курс Хмара может взять, возглавив СБУ: смотреть видео

Чем теперь, вероятно, будет заниматься Малюк?

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук считает, что увольнение Василия Малюка с должности председателя Службы безопасности Украины не означает завершения его работы в этой структуре.

Малюк и в дальнейшем будет играть важную роль в системе СБУ и сосредоточится на других, не менее важных направлениях деятельности.

Братчук отметил, что за время руководства Малюка Служба безопасности Украины существенно усилилась и продемонстрировала заметный рост эффективности. Именно поэтому Малюк продолжит работать над срывом планов России и нанесением вреда ее стратегическим интересам.

Возможно, Малюк возглавит направление работы, который будет направлен на уничтожение чрезвычайно критических предприятий для российской экономики. Возможно, это будет "украинский Моссад". То есть это наказание военных преступников,

– предположил представитель Украинской добровольческой армии.

Над чем может работать Малюк после увольнения: смотреть видео

Что известно о ротации в СБУ?