Президент Зеленський дуже потужно розпочав 2026 рік, зробивши декілька несподіваних кадрових призначень і суттєво перезавантаживши вертикаль влади. Наступним кроком верховного головнокомандувача стала ротація на позиції глави СБУ, про яку було офіційно оголошено 5 січня.

Ця структура за час повномасштабного вторгнення міцно асоціюється з персоною її очільника – генерала-лейтенанта Василя Малюка. Останній завдяки своїй унікальній харизмі, почуттю гумору та насамперед успішним операціям проти росіян став одним з улюбленців українців.

СБУшник нового покоління: хто такий Василь Малюк?

Василь Васильович Малюк – представник нового покоління української влади. Йому лише 42 роки. Він народився 28 лютого 1983 року в містечку Коростишів на Житомирщині. Навчався у Києві в академії СБУ, про яку мріяв зі школи і яку закінчив 2005 року, отримавши спеціальність "Правознавство".

Відомо, що Малюк написав і захистив кандидатську дисертацію, але тема та подробиці роботи наразі є таємницею через специфіку та воєнний стан. Наукову діяльність доктор філософії Малюк поєднував із практичною роботою та основним фахом. Спершу працював у регіональних управліннях СБУ як оперуповноважений.

З 2014 року Малюк неодноразово здійснював бойові відрядження до зони АТО, за що був нагороджений відзнакою Президента України.

У 2020 офіцер був призначений першим заступником начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Вже через два місяці очолив це управління й одночасно став заступником голови спецслужби Івана Баканова – друга дитинства президента Зеленського і його бізнесового партнера, який жодного стосунку до українських спецслужб не мав, що незабаром і продемонстрував, "проспавши" повномасштабний напад росіян і не побачивши серед своїх підлеглих, зокрема, на найвищих посадах – агентів ворога, корупціонерів і просто некомпетентних персонажів.

Але не треба вішати всіх собак на Баканова. Не секрет, що за 30 років існування СБУ дуже специфічно розуміла свою роль і менше опікувалась власне безпекою і більше – обслугою режиму та різного роду корупційними схемами, так званими "темами".

Сформувалися навіть цілі клани, що були кураторами контрабанди цигарок, горіхів тощо, кошмарили бізнес та намагалися віджати. А оскільки СБУ дуже втаємничена організація та не бажає світитися, то погана репутація її окремих співробітників поширилася на всю структуру. Ось у такому стані Служба й зустріла повномасштабне вторгнення Росії.

Початок війни та повернення до СБУ

Що ж до особисто Малюка, то він зустрів війну не в СБУ, а в МВС, де був заступником міністра Дениса Монастирського (призначення відбулося буквально напередодні вторгнення).

24 лютого Малюк був під Гостомелем і організував там оборону від можливого прориву росіян. Також він брав участь у плануванні оборони Києва.

Вже 28 лютого його повернули до СБУ та поставили заступником Баканова, а з березня – його фактичною правою рукою. Вже через кілька місяців Баканова тихо прибрали й новим очільником спецслужби став Василь Малюк.

Малюку в авральному режимі довелося вичищати авгієві конюшні й рятувати не лише репутацію Служби, але й підіймати підлеглих на захист Батьківщини.

Про обидва напрямки діяльності ми добре знаємо з офіційних релізів СБУ та повідомлень компетентних джерел всередині інституції.

Як Малюк викривав зрадників і агентів Росії?

Сам голова СБУ також був доволі публічним і не боявся давати інтерв'ю та розповідати деталі операцій. Також він особисто брав участь в затриманні кротів серед своїх підлеглих. Один із таких епізодів став дуже популярним мемом.



Легендарний кадр / Фото СБУ

Мовиться про оприлюднені 12 лютого 2025 року деталі операції з викриття агента росіян – керівника Штабу Антитерористичного центру СБУ полковника Козюри. Малюк особисто прибув на його затримання та зробив під час операції ефектні кадри, тримаючи зрадника за шкірку, немов кошеня.

Раніше за участі Малюка було затримано іншого щура – Олега Кулініча, крім того, голова СБУ брав участь в операції з викриття іншого свого "колеги" – ексголови СБУ Харківщини Романа Дудіна.

Інший відомий мем про Малюка пов'язаний з його любов’ю до собак. Десь наприкінці 2022 року стало популярним ефектне фото голови СБУ з псом породи кане-корсо, на ім’я Барон.

Воно миттєво стало вірусним, адже як людина, так і пес виявились напрочуд схожими один на одного – як будовою тіла, так і виразом обличчя. Це дуже добре спрацювало на рівні асоціацій і стало дуже успішним піар-ходом.



Два "рекси" / Фото з соцмереж

Втім, народну любов Малюк заробив, а СБУ повернула не через фото з тваринами, а завдяки плідній роботі зі знищення росіян та їхнього потенціалу вести війну, а також ліквідації топових зрадників, маленьких гвинтиків та інших упирів.

Найвідоміші операції СБУ часів Малюка

Спецоперація СБУ "Павутина", в результаті якої в тилу дронами були уражені 41 військовий літак росіян одразу на 4 аеродромах окупантів. Завдяки "Павутині" Росія втратила значну частину своєї стратегічної авіації й стала посміховиськом в очах всього світу.

Підрив Керченського мосту 2022 року на день народження Путіна та наступні успішні атаки морськими дронами Sea Baby (2023) та масштабним підводним підривом (2025).

Атака дронами Sea Baby (до речі, у назві дрона зашифрована цікава гра слів, бо в перекладі це "Морський Малюк"). Завдяки дронам були уражені 14 російських кораблів, а сам Чорноморський флот окупантів був заблокований на своїх базах.

Ураження російського підводного човна класу "Варшавянка" у порту Новоросійська підводним дроном Sub SeaBaby.

Ліквідація воєнних злочинців і зрадників. Серед них – генерал-лейтенант Ігор Кирилов (увійшов в історію як "генерал Самокат"), Ілля Кива, зетник Владлен Татарський, бандит Армен Саркісян (Горлівський), воєнний злочинець ракетник Валерій Транковський тощо.

Атаки дронів СБУ на об'єкти нафтопереробної галузі Росії, що спровокувало паливну кризу в РФ і суттєво обмежило можливість Кремля фінансувати війну.

Також СБУ вела активну боротьбу з російськими агентами в рядах УПЦ МП. За сприяння СБУ було відкрито понад 180 кримінальних проваджень щодо попів-перевертнів. Також СБУ викрила 128 агентурних мереж ворога, до яких входило 563 особи.

З 2022 року слідчі Служби оголосили понад 3 800 підозр за держзраду. СБУ запобігає 80% терактів, які російські спецслужби планують в Україні.



Легендарне фото Василя Малюка / Фото СБУ

Співробітники СБУ знайшли та затримали кума Путіна Медведчука. Також СБУ дотична до викриття іншого топзрадника – власника заводу "МоторСіч" В'ячеслава Богуслаєва. СБУ доклала руку до справ Ігоря Коломойського, Олександра Дубінського, Олександра Пономарьова, Дмитра Фірташа тощо.

Крім того, бійці СБУ створили власні загони та брали й беруть безпосередню участь у бойових діях. Бійці СБУ разом з іншими Силами оборони звільняли Київщину, Житомирщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний, брали активну участь у Курській операції. На жаль, чимало героїв загинули в бою, захищаючи Батьківщину. За що їм доземний уклін, безмірна вдячність від українців, вічна шана та пам’ять.

Нині ЦСО "А" СБУ стабільно входить до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони України за обсягами знищеної техніки та живої сили Росії за допомогою дронів. Майже кожен п'ятий танк, уражений силами оборони, – на рахунку співробітників СБУ. Це великий успіх Служби.

Скандали пов'язані з Малюком і СБУ

Інституція за час повномасштабного вторгнення зуміла відбілити свою репутацію та повернути довіру суспільства. Але не до кінця. Бо поруч із "Павутиною" та підривом Керченського мосту була масштабна операція зі стеження за журналістами, зокрема, командою розслідувачів Деніса Бігуса. Були скандали щодо незрозумілих статків бригадного генерала Іллі Вітюка та інших топів СБУ з купою дуже успішних дружин і родичів.

Сам Малюк кілька разів потрапляв у скандали й був звинувачений ЗМІ в роботі на одіозного Олега Татарова, якого вперто називають куратором правоохоронної системи. Спершу в інтересах голови Офісу Президента Єрмака, а тепер взагалі невідомо чиїх. Також достеменно невідомо, за які статки пан Малюк придбав собі будинок на 230 м², кілька квартир, земельні ділянки, елітний автомобіль і звідки в нього стільки готівки. При цьому зарплата в СБУ непогана, але ж не настільки.

В останні роки знову з'явилися повідомлення про відновлення практик часів Баканова і ще раніших.

Все це також, на жаль, є і за це, нарівні з безумовними успіхами, несе відповідальність генерал-лейтенант Василь Малюк.

Що відомо про відставку Малюка?

Малюк безумовно добре проявив себе на позиції голови СБУ і доказом цього є численні дописи українських топових військових в соцмережах на його підтримку, а також звання Героя України, отримане в травні 2025 року.

Допис генерала Драпатого на підтримку Малюка:

Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому,

– звернення генерала Малюка щодо власної відставки, 5 січня 2026.

Але це лише вершина айсберга – нам не відомі принципи, за якими працює СБУ, нам невідомий KPI й внутрішня кухня Служби (це логічно й нормально під час війни). Тому можемо констатувати, що Василь Малюк вчинив гідно, коли 5 січня 2026 року оголосив про свою відставку та заявив, що залишається у грі в команді України.