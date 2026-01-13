Відтоді я присвятив весь свій час, щоб у ворога земля горіла під ногами. СБУ безперервно била агресора – на землі, у повітрі, на воді та навіть під водою. Завдяки Службі безпеки прекрасне українське слово "бавовна" отримало новий сенс. І я наголошую: вона палала, палає і буде палати, допоки рашисти не зупинять війну проти України. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Про найбільші досягнення СБУ у боротьбі з ворогом

Ми проводили унікальні спецоперації, яким аплодував весь світ. Втілювали у реальність те, що раніше здавалося фантастикою. Робили неможливе можливим. Переламували хід війни. А нашим оперативним задумам заздрили навіть голлівудські сценаристи.

Безперечно найгучнішою стала спецоперація "Павутина" – удар по стратегічній авіації Росії, від якого противник й досі не оговтався. Ми тричі ефективно атакували символ путінізму – Кримський міст.

Морські дрони СБУ – Sea Baby – стали справжнім жахом для російського флоту. Наші морські дрони вивели з ладу 11 російських кораблів. Зрештою, флот Росії втік з Севастополя і змушений переховуватися в інших портах. Росія втратила домінування у Чорному морі. А нещодавно наша новітня розробка – підводний морський дрон Sub Sea Baby – завітав у бухту Новоросійська і успішно уразив субмарину рашистів.

Ми не "граємо в карти", але спецоперації СБУ щоразу ставали козирем для України у спілкуванні з партнерами та ляпасом – у протистоянні з ворогом.

Регулярно палали нафтопереробні заводи у ворожому тилу. Далекобійні безпілотники СБУ вражали і склади з боєприпасами. Від їх детонації в буквальному сенсі тремтіла земля, як це було в Торопці.

Бійці Служби безпеки України влаштовували окупантам пекло на всіх ділянках фронту: на сході, півночі та півдні, у Чорному морі. Звільняли острів Зміїний та брали участь у Курській операції.

Вщент зруйновано російський міф про "непереможність другої армії світу". Військовослужбовці СБУ мінуснули понад 2200 ворожих танків. Тобто майже кожен п’ятий танк, уражений всіма Силами оборони, – на рахунку Служби.

Також уражено:

3979 броньованих машин,

4276 артилерійських систем,

310 РСЗВ,

649 засобів ППО,

885 засобів РЕБ/РЕР та багато іншого.

Яскравим прикладом бойової роботи стала комбінована дронно-штурмова операція на Курщині. Тоді наші бійці встановили один із рекордів цієї війни – одномоментно захопили в полон одразу 102 військовослужбовців Росії.

Ще у 2023 році ми вразили "Орєшнік". Тоді про нього взагалі мало хто чув. Для росіян це був болісний удар.

Раптово вибухали зрадники, воєнні злочинці та колаборанти. Перелік мерзотників, які отримали справедливу відплату за свої злочини, системно зростав. Наразі московські генерали настільки залякані, що й досі обходять боком кожен зустрічний самокат.

Коли ворог стоїть під твоїми стінами, треба пильнувати, щоб зрадники не відчинили йому браму. Тому боротьба з російськими агентами – завжди була для мене особистою справою.

Ми суттєво посилили контррозвідку і це дало вагомі результати. За час повномасштабної війни СБУ викрила 128 агентурних мереж та близько 3 тисяч зрадників, які намагалися розхитати ситуацію всередині країни.

Важливий напрям цієї роботи – нейтралізація так званих "агентів ФСБ у рясах", які роками шкодили країні. Ми прочистили ці "авгієві стайні": частина попів московського патріархату отримали покарання, інших – обміняли на наших героїв, які перебували в полоні.

Окрему увагу я приділив самоочищенню СБУ. Адже будь-яка найзухваліша спецоперація приречена, якщо на борту є щури. Після відповідних оперативних заходів більше десятка співробітників різних рангів змінили зручні кабінети на ручні кайданки.

Я вдячний всім, хто підтримував нас у цій роботі. Бойовим побратимам, колегам, громадянам України. Сьогодні я офіційно залишаю посаду Голови СБУ. Я йду з гордо піднятою головою і знаю, що можу прямо дивитися людям в очі.

За цей час нам вдалося побудувати системну та ефективну роботу Служби. Наразі виконання обов'язків голови покладено на начальника "Альфи", генерал-майора Євгенія Хмару. Це людина нової генерації, яка зможе продовжити й посилити мої напрацювання. Бажаю йому успіху та витривалості у подальшій роботі!

Я йду з посади, але не з СБУ. Залишаюсь в системі Служби і працюватиму на благо народу та держави. Докладатиму усіх зусиль, аби Україна була сильною та незалежною, а українці – нарешті здобули справедливий мир.

Картина з козаком Мамаєм, який сидить на черепах ворогів, залишається зі мною. А це означає, що усім негідникам я й надалі можу запропонувати ту саму перспективу, що й раніше.

Честь маю! Слава Україні!

Герой України

Генерал-лейтенант

Василь Малюк