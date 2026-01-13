Про це пише 24 Канал з посиланням на пленарне засідання Верховної Ради.
Що відомо про голосування?
У вівторок, 13 січня, у Верховній Раді відбулося голосування під час якого депутати підтримали звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.
"За" проголосували 235 депутатів.
Раніше, Комітет Ради не зміг відразу проголосувати за звільнення Малюка з посади. Лише з другої спроби рішення підтримали 12 нардепів.
Тепер колишній очільник СБУ залишиться у системі та продовжить працювати над тим, щоб знищувати ворога. Тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ буде Євген Хмара.
Що відомо про кадрові призначення Зеленського?
Володимир Зеленський заявив, що в Україні стартувало масштабне перезавантаження: воно стосується як влади, так і силового блоку держави. Зокрема, в січні розпочнеться реформа та ротації в ДБР, а після оновлення оборонного сектору планується почати зміни в ЗСУ.
2 січня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента України. Новий очільник ОП займатиметься обмінами полоненими разом з міністром оборони Рустемом Умєровим.
Крім того, відбулися зміни у ДПСУ, СБУ, а також кілька областей отримали нових керівників. До команди також повернули Дмитра Кулебу, який буде підсилювати дипломатичну українську сторону, проте посада для нього поки що невідома.