Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на укази президента.

Дивіться також Комітет Ради не підтримує подання про звільнення Малюка, але буде друга спроба, – нардеп

Кого Зеленський призначив заступником голови СБУ?

На сайті Офісу Президента оприлюднили указ №43/2026 про звільнення Івана Рудницького з посади голови Волинської ОДА, згідно з поданою ним заявою. Після цього з'явився указ №46/2026 про його призначення.

Призначити Рудницького Івана Львовича заступником Голови Служби безпеки України,

– ідеться в документі.

Тимчасове виконання обов'язків голови Волинської обласної державної адміністрації поклали на Романюка Романа В'ячеславовича, який з 3 січня 2025 року і до сьогодні обіймав посаду заступника керівника ОДА.

Що відомо про Рудницького?

Іван Рудницький народився 14 січня 1978 року в Дрогобичі Львівської області. Має педагогічну освіту за спеціальністю англійська та французька мови, а також юридичну – у 2008 році закінчив ЛНУ імені Івана Франка.

Працював у СБУ, зокрема обіймав керівні посади в управліннях СБУ у Закарпатській, Львівській та Полтавській областях. У 2019 – 2022 роках очолював управління СБУ в Закарпатській області, а з 2022 до 2024 року – в Полтавській.

У травні 2024 року був призначений начальником управління СБУ у Волинській області, а з листопада 2024 року очолював Волинську ОДА.

Що цьому передувало?