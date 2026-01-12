Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указы президента.

Кого Зеленский назначил заместителем председателя СБУ?

На сайте Офиса Президента обнародовали указ №43/2026 об увольнении Ивана Рудницкого с должности председателя Волынской ОГА, согласно поданному им заявлению. После этого появился указ №46/2026 о его назначении.

Назначить Рудницкого Ивана Львовича заместителем Председателя Службы безопасности Украины,

– говорится в документе.

Временное исполнение обязанностей председателя Волынской областной государственной администрации возложили на Романюка Романа Вячеславовича, который с 3 января 2025 года и до сих пор занимал должность заместителя руководителя ОГА.

Что известно о Рудницком?

Иван Рудницкий родился 14 января 1978 года в Дрогобыче Львовской области. Имеет педагогическое образование по специальности английский и французский языки, а также юридическое – в 2008 году окончил ЛНУ имени Ивана Франко.

Работал в СБУ, в частности занимал руководящие должности в управлениях СБУ в Закарпатской, Львовской и Полтавской областях. В 2019 – 2022 годах возглавлял управление СБУ в Закарпатской области, а с 2022 до 2024 года – в Полтавской.

В мае 2024 года был назначен начальником управления СБУ в Волынской области, а с ноября 2024 года возглавлял Волынскую ОГА.

