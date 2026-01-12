Нардеп Ярослав Железняк рассказал, повлияет ли это на рассмотрение, передает 24 Канал.

Смотрите также Массовые увольнения и новые назначения Зеленского: в The Telegraph предположили цель таких шагов

Комитет ВРУ по вопросам обороны рассмотрел представление Президента об увольнении председателя СБУ Василия Малюка... И не поддержали это решение,

– написал Железняк.

По его словам, голоса распределились следующим образом:

"за" – только 7,

"против" – 6,

воздержались – 2.



"Это не сильно мешает вынести в зал. Просто получается "комитет не рекомендует на рассмотрение зала". Но (особенно учитывая соблюдение закона Офисом), это не будет мешать вынести на голосование постановление и дальше надо набрать 226+. Хотя думаю сейчас на это голосов не будет тоже", – добавил нардеп.