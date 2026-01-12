В начале года президент Украины пошел на самые масштабные с начала войны кадровые изменения в секторе безопасности и обороны, надеясь таким образом продвинуться ко всем этим целям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также "Не скажу": Зеленский прокомментировал будущую должность для Дмитрия Кулебы

Зачем Зеленский убрал Малюка?

В понедельник с должности ушел глава Службы безопасности Украины Василий Малюк – ключевая фигура военного времени и один из авторов самых резонансных операций Киева. Его отставку связывают с затяжным конфликтом с президентом.

Именно Малюк руководил операцией "Паутина" с применением дронов на территории России в 2025 году, серией громких ликвидаций и ударами по Крымскому мосту. При его руководстве СБУ превратилась в одну из самых влиятельных структур военной Украины и дала Киеву серьезный козырь в переговорах.

Военное руководство открыто стало на сторону Малюка, предостерегая, что его устранение может разбалансировать систему командования. Один из украинских чиновников в комментарии Politico заявил, что в Кремле "откупоривают шампанское", если Малюк, который в прошлом году получил звание Героя Украины, окончательно оставит должность.

По информации источников, харизматичный генерал, которого в мемах часто сравнивают с Халком, до последнего пытался удержаться, ведя жесткую борьбу за кулисами. Слухи о давлении со стороны Банковой вызвали редкую волну публичной реакции со стороны командиров.

Андрей Билецкий, глава 3-го армейского корпуса, заявил, что замена Малюка будет означать ослабление одного из самых эффективных элементов украинской военной машины. Другие военные называли возможную потерю генерала "выстрелом себе в ногу".

Временно исполнять обязанности главы СБУ будет Евгений Хмара, командир элитного подразделения "Альфа", тогда как Малюк, по официальной версии, сосредоточится на "асимметричных операциях" против России в не до конца определенной роли.

Почему Буданов возглавил Офис Президента?

Кадровые изменения совпали с новой волной попыток остановить войну: администрация Трампа демонстрирует готовность поддерживать переговорный процесс. Перестановки Зеленского также показывают ставку на младших управленцев с тесными связями с США, которые могут проталкивать более глубокие изменения в военном руководстве.

Одним из самых неожиданных решений стало повышение руководителя украинской разведки Кирилла Буданова до должности главы Офиса Президента – фактически второй по влиянию должности в стране. 40-летний генерал переходит из чисто военной плоскости в центр политических решений при президенте.

Для многих это сигнал, что Киев делает ставку на усиление своих позиций на фронте, а не на успокоение внутренней политики.

Важным фактором является и близость Буданова к США: он один из немногих украинских разведчиков, которые проходили подготовку по программам ЦРУ.

Обозреватель "Зеркала недели" Инна Ведерникова писала, что Буданов сейчас единственная фигура во власти Украины, которой доверяет действующая администрация США, видя в нем не только героя войны, но и реалиста.

Вместе с этим Сергей Кислица, заместитель министра иностранных дел и бывший дипломат в Вашингтоне, был переведен на должность заместителя Буданова, что усилило международное измерение нового руководства.

Что Федоров может изменить в армии?

После этого Зеленский объявил о назначении самого молодого в истории Украины министра обороны. 34-летний Михаил Федоров известен как жесткий противник бюрократии, способный, по словам Ведерниковой, "встряхнуть окаменевшие генеральские гнезда".

Хотя Федоров не имеет классического военного бэкграунда, на посту министра цифровой трансформации он выстроил систему закупок дронов и сделал технологическое преимущество ключевым ответом на недостаток человеческих ресурсов. Он также выстроил прямые контакты с Илоном Маском, что позволило Украине быстро развернуть сеть Starlink в начале войны.

Его назначение показывает, что Киев адаптируется к длительной войне с хроническими ограничениями своих ресурсов, все больше полагаясь на свой сектор оборонных технологий.

На Западе и в Вашингтоне такой курс, вероятно, воспримут положительно, в частности из-за акцента Федорова на прозрачность и контроль за использованием помощи.

Фриланд перезапустит экономику?

Еще одним шагом стало назначение Христи Фриланд, бывшего вице-премьера Канады, экономическим советником президента – вскоре после того, как аналогичную роль в сфере восстановления и инвестиций получила экс-посол Украины в США Оксана Маркарова.

Фриланд, которая еще в 1980-х попала в списки КГБ во время учебы в Киеве, будет отвечать за укрепление внутренней экономической устойчивости Украины/

Назначение политического тяжеловеса с глубокими трансатлантическими связями для защиты экономики Украины, вероятно, понравится союзникам, что станет обнадеживающим знаком, поскольку они сталкиваются с внутренним бюджетным давлением, что заставляет тщательнее следить за помощью Киеву,

– указано в статье.

Сам Зеленский назвал эти шаги "внутренним перезапуском" после периода политической турбулентности, вызванной громким коррупционным скандалом с вероятными взятками на 75 миллионов фунтов, завершившимся отставкой его ключевого помощника Андрея Ермака.

Оппоненты Ермака получают власть?

Буданов, Федоров и Давид Арахамия, который на этой неделе участвовал в переговорах в Париже, имели сложные отношения с Ермаком, и их новые роли воспринимают как попытку дистанцироваться от скандала.

Президент также встретился с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой, которого, по сообщениям, ранее отстранили с подачи Ермака, назвав его "частью команды Украины" без конкретизации будущих обязанностей. В то же время не исключено увольнение Рустема Умерова – переговорщика из США, которого допрашивали антикоррупционные органы.

Действующий министр обороны Денис Шмыгаль, которого считали скорее временной фигурой, перейдет на сложную и проблемную должность министра энергетики после громкого скандала в отрасли.

В итоге реформа лишь подчеркивает то, что в Киеве все чаще признают неизбежным: война входит в пятый год, Украина сталкивается с острым дефицитом людей и боеприпасов, а международная финансовая и военная поддержка становится менее предсказуемой.

Зеленський окреслив "перезапуск" та завдання Буданова на посаді голови ОП