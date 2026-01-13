Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пленарное заседание Верховной Рады.
Что известно о голосовании?
Во вторник, 13 января, в Верховной Раде состоялось голосование во время которого депутаты поддержали увольнение Василия Малюка с должности председателя Службы безопасности Украины.
"За" проголосовали 235 депутатов.
Ранее, Комитет Рады не смог сразу проголосовать за увольнение Малюка с должности. Только со второй попытки решение поддержали 12 нардепов.
Теперь бывший глава СБУ останется в системе и продолжит работать над тем, чтобы уничтожать врага. Временно исполнять обязанности председателя СБУ будет Евгений Хмара.
Что известно о кадровых назначениях Зеленского?
Владимир Зеленский заявил, что в Украине стартовала масштабная перезагрузка: она касается как власти, так и силового блока государства. В частности, в январе начнется реформа и ротации в ГБР, а после обновления оборонного сектора планируется начать изменения в ВСУ.
2 января Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины. Новый глава ОП будет заниматься обменами пленными вместе с министром обороны Рустемом Умеровым.
Кроме того, произошли изменения в ГПСУ, СБУ, а также несколько областей получили новых руководителей. В команду также вернули Дмитрия Кулебу, который будет усиливать дипломатическую украинскую сторону, однако должность для него пока неизвестна.