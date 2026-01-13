Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пленарное заседание Верховной Рады.

Что известно о голосовании?

Во вторник, 13 января, в Верховной Раде состоялось голосование во время которого депутаты поддержали увольнение Василия Малюка с должности председателя Службы безопасности Украины.

"За" проголосовали 235 депутатов.

Ранее, Комитет Рады не смог сразу проголосовать за увольнение Малюка с должности. Только со второй попытки решение поддержали 12 нардепов.

Теперь бывший глава СБУ останется в системе и продолжит работать над тем, чтобы уничтожать врага. Временно исполнять обязанности председателя СБУ будет Евгений Хмара.

Что известно о кадровых назначениях Зеленского?