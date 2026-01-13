Об этом заявил Василий Малюк в эксклюзивной колонке 24 Канала.
Что сказал Василий Малюк о своей дальнейшей работе?
Генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что в дальнейшем будет работать в СБУ. Он уходит только с должности начальника, однако его работа на этом не завершается. Малюк анонсировал, что будет работать "на благо народа и государства" в системе Службы.
По словам Василия Малюка, он будет прилагать усилия, чтобы Украина оставалась независимым государством, а справедливый мир наконец наступил.
Картина с казаком Мамаем, который сидит на черепах врагов, остается со мной. А это значит, что всем негодяям я и в дальнейшем могу предложить ту же перспективу, что и раньше,
– отметил Малыш.
Что предшествовало?
13 января Верховная Рада официально приняла решение об увольнении Василия Малюка с должности начальника СБУ. Новую должность Малюка пока не объявляли. Временно исполнять обязанности главы Службы взамен будет Евгений Хмара.
Малюк отметил, что во время его работы спецоперации СБУ каждый раз становились козырем в разговорах с партнерами. Под его командованием удалось осуществить не одну успешную операцию.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии 24 Канала отметил, что Василий Малюк теперь может возглавить какое-то направление работы, направленное на уничтожение чрезвычайно критических предприятий для российской экономики. Он предполагает, что это может быть своеобразный "украинский Моссад".