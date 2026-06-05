Таку думку висловив військовий Хеміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач Об'єднаного полку хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної оборони Великої Британії та батальйону швидкого реагування НАТО з хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної оборони. Його думку навів The Telegraph.

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Для Росії дедалі більше проблем

Видання акцентувало, що заможні громадяни Росії починають відчувати війну. Раніше це тяжіло над біднішими регіонами й етнічними меншинами.

Нещодавні масштабні атаки в глибині Росії – зокрема в околицях Санкт-Петербурга – нагадують про те, що конфлікт вступає в нову і, можливо, вирішальну фазу. Україна демонструє дедалі більшу здатність вражати цілі, які раніше вважалися недосяжними для неї, що свідчить про зміну ініціативи,

– пише The Telegraph.

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Росіяни ж здатні відповісти хіба що масованими і немасованими атаками по українських містах та цивільній інфраструктурі. Та деякі їхні гіперзвукові ракети "виявилися набагато менш вирішальними, ніж рекламувалося". Бо ЗРК Patriot збиває "Кинджали" та "Циркони".

"Реальність на полі бою часто не відповідає риториці, яка лунає з Кремля. Українські технології безпілотників та ракет тепер ставлять Москву та Санкт-Петербург у зону досяжності. Для багатьох заможних росіян, які мешкають у цих містах, війна вже не є віддаленим конфліктом, що точиться у степах східної України. Вона починає зачіпати їхнє повсякденне життя", – наголосило ЗМІ.

А тому ставлення "простих росіян" до війни починає змінюватися – вони бояться, що їх або їхніх дітей заберуть на війну. Окрім цього, росіяни залежать від іноземної робочої сили.

Росіяни напружилися і коли Зеленський дозволив провести парад на 9 травня. Вони розуміють, що Москва більше не в безпеці.

Нещодавні атаки Росії на цивільні об'єкти також нагадують конфлікти в інших регіонах. У Сирії я бачив, як режим Асада неодноразово застосовував надмірну силу проти цивільного населення, вірячи, що страх забезпечить перемогу. Зрештою, це не вдалося. Історія показує, що населення, яке зазнає тривалих випробувань, не завжди капітулює, – іноді воно стає ще більш рішучим у своєму опорі. Саме Асад зрештою капітулював,

– пише Хеміш де Бреттон-Гордон.

Він припустив, що навіть дуже покірне населення може збунтуватися. І що Путіну навряд чи дозволять спокійно піти на пенсію в Москві, якщо Росія і надалі програватиме у війні.