Про це пише 24 Каналу з посиланням на пленарне засідання Верховної Ради.
Дивіться також Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони
Що відомо про призначення?
У Верховній Раді відбулося голосування для призначення Михайла Федорова Міністром оборони України. "За" проголосували 277 депутатів.
Результати голосування у Верховній Раді / Скриншот із засідання
Раніше, Володимир Зеленський оголосив, що колишній очільник Мінцифри буде займатися питаннями оборони. Парламент підтримав рішення президента 270 голосами.
Напередодні, 5 січня, глава держави обговорив із Федоровим формат роботи оборонного відомства.
Головний принцип – технологічність нашої оборони повинна зберігати життя наших воїнів,
– написав Зеленський.
До нового призначення, з серпня 2019 року, Федоров працював над цифровою трансформацією України. Він наймолодший міністром в історії українського уряду та очолював проєкт "Держава в смартфоні" та мобільний застосунок "Дія". Крім того, колишній очільник Мінцифри був на посаді першого віцепрем'єр-міністра.
Що відомо про інші кадрові рішення?
Верховна Рада звільнила Василя Малюка з посади голови СБУ після повторного голосування комітету. Колишній очільник СБУ залишиться у системі та продовжить працювати над операціями для знищення ворога.
Також Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, "за" – 265 депутатів. Імовірно, його можуть призначити міністром енергетики та першим віцепрем'єр-міністром.
2 січня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента України. Новий очільник ОП займатиметься обмінами полоненими разом з міністром оборони Рустемом Умєровим.