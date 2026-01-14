Про це пише 24 Каналу з посиланням на пленарне засідання Верховної Ради.

Що відомо про призначення?

У Верховній Раді відбулося голосування для призначення Михайла Федорова Міністром оборони України. "За" проголосували 277 депутатів.



Результати голосування у Верховній Раді / Скриншот із засідання

Раніше, Володимир Зеленський оголосив, що колишній очільник Мінцифри буде займатися питаннями оборони. Парламент підтримав рішення президента 270 голосами.

Напередодні, 5 січня, глава держави обговорив із Федоровим формат роботи оборонного відомства.

Головний принцип – технологічність нашої оборони повинна зберігати життя наших воїнів,

– написав Зеленський.

До нового призначення, з серпня 2019 року, Федоров працював над цифровою трансформацією України. Він наймолодший міністром в історії українського уряду та очолював проєкт "Держава в смартфоні" та мобільний застосунок "Дія". Крім того, колишній очільник Мінцифри був на посаді першого віцепрем'єр-міністра.

Що відомо про інші кадрові рішення?