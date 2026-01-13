Пізніше відбудеться голосування щодо призначення Федорова на посаду голови Міноборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пленарне засідання Верховної Ради.

Дивіться також Комітет Ради з другої спроби підтримав подання про звільнення Малюка, – нардеп

Що відомо про звільнення Федорова?

Верховна Рада звільнила Михайла Федорова з посади віцепремʼєр-міністра – міністра цифрової трансформації. Рішення ухвалене з 270 голосами депутатів "за".

Пізніше Рада голосуватиме щодо призначення Федорова на посаду міністра оборони України.