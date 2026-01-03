Що відомо про наймолодшого міністра в українській політиці Михайла Федорова, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Яку освіту здобув Михайло Федоров?

Федоров Михайло Альбертович народився 21 січня 1991 року у Василівці на Запоріжжі.

Освіту здобував у 2009 – 2014 роках у Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління.

Також закінчив "Вищу політичну школу" та "Освітню школу представників НАТО в Україні".

Був стипендіатом ОБСЄ у межах процесів моніторингу за екологією у Запоріжжі. А у 2012 навіть був "студентським мером" міста.

Також Федоров закінчив програму зі Стратегії цифрової трансформації в Єльській школі менеджменту.

Як він розповідав, свої перші гроші почав заробляти ще до вступу в університет. Він працював на полях місцевих фермерів, з 4 ранку і до пізньої ночі збираючи помідори та кавуни.

Михайло Федоров одружений, має доньку.

Як Федоров прийшов у політику?

У 2014 році Федоров був кандидатом у народні депутати від партії "5.10".

У 2015 заснував компанію SMMSTUDIO, яка займалася налаштуваннями рекламних кампаній у соцмережах. Працював там до 2019. Окрім того, у 2018 році став операційним директором проєкту "Суперлюди".

Під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського у 2019 році керував digital-напрямком. А у травні того ж року став позаштатним радником президента з digital-напрямку.

У 2019 він також був обраний народним депутатом України IX скликання від партії "Слуга народу".

Також тоді Федоров очолив Запорізьку обласну організацію партії "Слуга народу".

З 29 серпня 2019 року він віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації України в урядах Олексія Гончарука, Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко.

Федоров мав на меті побудувати цифрову державу та перевести до 2024 року найпопулярніші державні послуги в онлайн-формат. Саме він був ініціатором електронного сервісу державних послуг "Дія".

19 березня 2021 року став членом РНБО, а з 22 листопада 2023 – Ставки Верховного Головнокомандувача України.

Федоров ініціатор щорічного форуму Diia Summit та організатор Facebook Business Conf.

За його словами, завдяки проєктам Мінцифри вдалося ліквідувати низку корупційних схем у будівельній та податковій сферах.

Михайло глибоко займається питаннями щодо "Лінії дронів", працює дуже результативно в цифровізації державних послуг і процесів,

– зазначив президент, пропонуючи Федорову 2 січня 2026 року посаду міністра оборони.

Які сервіси та проєкти запустив?

Михайло Федоров разом із командою запустив наступні проєкти:

Дія – портал та застосунок, що дозволяє користувачам отримувати державні послуги онлайн,

Дія.City – спеціальний правовий та податковий простір ІТ-компаній,

Дія. Освіта – національна освітня платформа актуальних знань та навичок,

uResidency – проєкт для іноземців, який допомагає вести бізнес в Україні онлайн без фізичної присутності в країні,

COVID-сертифікати у смартфоні,

Дія. Цифрова освіта – онлайн-платформа з безплатними курсами цифрової грамотності,

Дія. Бізнес для підтримки бізнесу,

Дія. Центр – мережа місць, де українці можуть отримати адмінпослуги, консультації щодо онлайн-послуг, ведення бізнесу тощо,

єМалятко – сервіс для батьків немовлят,

єДопомога – програма фінансової допомоги для бізнесу,

"Інтернет-субвенція" – проєкт, завдяки якому українці мають підключення до оптичного інтернету,

Ініціатива "Ноутбук кожному вчителю",

Дія. Підпис — найзахищеніший електронний підпис у смартфоні, яким можна підписати документи чи отримати держпослуги просто кліпнувши очима,

Після вторгнення у 2022 році отримання статусу безробітного та оформлення допомоги з безробіття, повідомлення про пошкоджене чи знищене майно, отримання виплат на ремонт житла чи купівлю домівки в межах програми "єВідновлення", отримання єДокумента – тимчасового документа на період воєнного стану тощо,

Сервіс єПідтримка, завдяки якому українці в районах бойових дій змогли отримати 6500 гривень допомоги,

United24 – платформа для збору пожертв на підтримку України,

"Армія дронів" – спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Міноборони, Держспецзв'язку, Міністерства цифрової трансформації та UNITED24,

Запуск в Україні платіжного сервісу PayPal,

Brave1 – спільна ініціатива Мінцифри, Міноборони, Генштабу ЗСУ, РНБО, Мінекономіки та Мінстратегпрому для розвитку defense-tech розробок: від тестування та пошуку інвесторів до кодифікації за стандартами НАТО.

UNITED24 Media – англомовне цифрове медіа про війну, культуру, історію, бізнес, технології в Україні,

IT Generation – безкоштовний проєкт з освіти ІТ-спеціальностей,

запуск Starlink в Україні. Федоров особисто звертався до Ілона Маска із цим проханням. SpaceX відкрила представництво в Україні, а 9 червня 2022 року компанія "Старлінк Україна" отримала реєстрацію як оператор зв'язку,

серед іншого також ІТ-армія та єВорог.

Які має нагороди?

Під час передвиборчої кампанії Зеленського Федоров відповідав за диджитал-напрям. У 2020 році він разом із командою отримав 7 нагород від Європейської асоціації політичних консультантів (EAPC) Polaris Awards:

"Кампанія у соціальних медіа",

"Найкраще вебвідео",

"Найкраще використання негативного або контрастного",

"Креативне використання даних / метрик / аналітики",

"Найкращий вебсайт",

"Диджитал-кампанії",

"Найкраще використання гумору".

Особисто Федоров увійшов до рейтингу європейських цифрових лідерів POLITICO Tech 28 та посів перше місце в категорії Rulebreakers.

Його також відзначили на Європейському форумі з кібербезпеки CYBERSEC нагородами за героїчний опір агресії Росії та за захист цифрових кордонів демократичного світу.

Окрім того, Федоров увійшов до списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Він був також номінантом Kyiv Post "30 under 30" 2019.

У 2022 увійшов до списку TIME100 Next від видання Time категорії "Інноватори". Також отримав премію "Цифровий новатор" за версією Future of Government Awards.

У 2023 – один із 15 лідерів у категорії "Державне управління" рейтингу "Список лідерів України УП-100".

А у 2025 році посів 4 місце у категорії "Політики" рейтингу "100 найвпливовіших українців" журналу "Фокус".

Також у серпні 2022 року Федорову вручили орден "За заслуги" III ступеня.