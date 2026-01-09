Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Навіщо Шмигаль і Федоров подали у відставку?

Обидва йдуть зі своїх посад.

До Верховної Ради України надійшла заява про відставку першого віцепрем'єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України Михайла Альбертовича Федорова,

– написав Руслан Стефанчук.

До того надійшла заява про відставку міністра оборони України Дениса Анатолійовича Шмигаля.

Стефанчук указав, що парламент розгляне заяви найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Чому Федоров і Шмигаль звільнилися?

Так вирішив Володимир Зеленський. Президент запропонував Михайлу Федорову посаду міністра оборони.