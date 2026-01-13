Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пленарне засідання Верховної Ради.

Дивіться також Звільнення Шмигаля та Федорова: 13 січня Верховна Рада проголосує за низку кадрових змін

Що відомо про звільнення Шмигаля?

Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України, яку він обіймав в період з 17 липня 2025 року. Нагадаємо, що до цього чиновник тривалий час був прем'єр-міністром країни.

Імовірно, його можуть призначити міністром енергетики та першим віцепремʼєр-міністром.