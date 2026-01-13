Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пленарное заседание Верховной Рады.
Что известно об увольнении Шмыгаля?
Верховная Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины, которую он занимал в период с 17 июля 2025 года. Напомним, что до этого чиновник длительное время был премьер-министром страны.
Предположительно, его могут назначить министром энергетики и первым вице-премьер-министром.