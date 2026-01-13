Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пленарное заседание Верховной Рады.

Смотрите также Увольнение Шмыгаля и Федорова: 13 января Верховная Рада проголосует за ряд кадровых решений

Что известно об увольнении Шмыгаля?

Верховная Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины, которую он занимал в период с 17 июля 2025 года. Напомним, что до этого чиновник длительное время был премьер-министром страны.

Предположительно, его могут назначить министром энергетики и первым вице-премьер-министром.